PŘIBYSLAV - V dalším kole fotbalové I.A třídy zavítá jeden z aspirantů na postup do krajského přeboru Přibyslav do Speřic, kterým se o postupu také určitě zdá.

Posila se osvědčila. Z Dlouhé Vsi přišel na hostování do Přibyslavi Tomáš Říha (vlevo), který chce pomoci vybojovat Přibyslavi postup do krajského přeboru. | Foto: DENÍK/archiv

Po prvním těžším soupeři Janovicím, kde přibyslavští fotbalisté remizovali 0:0, a povinné výhře nad Lípou 4:1, bude utkání ve Speřicích prověrkou jejich kvalit. V dalších dvou kolech však Přibyslav čekají ještě těžší soupeři. Doma přivítají Pacov, a poté jedou na horkou půdu Chotěboře.

„Teď nás čekají těžká kola. Ve Speřicích se chceme pokusit bodovat naplno, abychom udrželi krok se špicí. Je tam ale těžký terén a časté nakopávané míče jsou problémem. Teď to odnesla i Chotěboř. Nám se však v posledních dvou vzájemných utkání dařilo a vždy jsme vyhráli. Kluci jsou do utkání nabuzeni, tak musíme doufat v co nejlepší výsledek,“ prozradil vedoucí mužstva Přibyslavi Zdeněk Krčál.

Přibyslav také oproti podzimu na jarní část sezony posílila a dala tak najevo soupeřům, že se chtějí poprat o postup. Z Dlouhé Vsi přišel na hostování Tomáš Říha, který se hned probojoval do základní sestavy a osvědčil se na postu obránce, kde svým soupeřům dává pořádně zabrat. Druhá posila tentokrát do řad útočníků, je Tomáš Kasal, který přišel na hostování z pražských Hájí, které hrají krajský přebor.

„Oba kluci se do kolektivu zapojili výborně, a jak se říká jedou s partou. Oba jsou určitě posilou pro A tým. Říha si vybojoval základní sestavu hned od začátku. Kasal zatím jen střídal, ale teď dostane více šancí. Zatím vypomáhal i B týmu,“ uvedl spokojenost na stranu posil Krčál.

A dodal: „Co se týče postupu do krajského přeboru, tak chceme samozřejmě bojovat do posledního kola a buď se to povede nebo nepovede. Uvažujeme i o dalších posilách včetně brankáře, ale to se vše uvidí.“

Od začátku sezony se v základní sestavě neobjevil kapitán Miloš Krčál, který si způsobil zranění při tréninku. Jeho účast proti Speřicím je nulová.

„Miloš si vyhodil koleno na tréninku. Příští týden jde na kontrolu, tak musíme doufat, aby to nebylo nic vážnějšího, jinak by si už také nemusel zahrát. Trenér Moravec má však nyní k dispozici dost hráčů, aby Miloše nahradil,“ řekl na závěr Krčál.