CHOTĚBOŘ/HABRY - V I. B třídě je ve hře na postup do vyšší soutěže stále ještě šest oddílů, bodové rozdíly jsou minimální. Hodně rušno bude v neděli v Habrech, kam přijede chotěbořská rezerva.

Derby střídá derby. Minulý týden si fotbalisté Chotěboře poradili v derby utkání s Dlouhou Vsí, nyní na ně čekají hráči Habrů. | Foto: DENÍK/Kamil Vaněk

V podzimním střetnutí vyhrály Habry na hřišti soupeře 2:1, a Chotěboř má hostům co vracet. Chotěbořského trenéra Horáka však potrápí sestava. Bude chybět kanonýr Martin Bílek, kterého trenér Kolář povolal do A týmu. Pomoc však slíbil záložník Michal Sobotka, výborný hlavičkář, který by přijel na toto utkání z Prahy.

„Kluci jsou nabuzení, chceme soupeři porážku vrátit, znovu však podotýkám, že postup není prioritou. Vždyť cílem před zahájením sezony bylo umístění v klidném středu tabulky, to se určitě podaří,“ osvětlil situaci trenér Jiří Horák.

Černý: Koncovka je naše zkáza

Zbrojí se však i v Habrech, kde nenastanou velké změny v sestavě, čeká se jen, co vyfasuje obránce Martin Toma v disciplinární komisi za vyloučení v minulém zápase.

Haberští se na jaře v domácím prostředí herně trápí, především při střelecké koncovce. „Snad se právě v derby chytíme, což by byla potřebná injekce do dalších zápasů,“ věří domácí kouč Jiří Černý. Na haberské hráče v zápětí čeká další těžké střetnutí, kdy hostí Dlouhou Ves.