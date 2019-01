SOBÍŇOV/MÍROVKA - Jako dva kohouti se od zahájení jarních bojů perou o čelo tabulky. Řec je o nováčkovi soutěže ze Sobíňova a o něco zkušenějším mužstvu Mírovky, které na jaře stáhlo šestibodový náskok rivala na polovinu.

„Pokud si to nevybojujeme sami, jsme závislí na tom, zda z I. B třídy sestoupí někdo ze zástupců našeho okresu. Pokud se tak nestane, postoupily by ze 3. třídy dva první oddíly, a to bychom měli jistotu,“ vypočítal trenér Karel Heřmánek z Mírovky.

V posledních dvou kolech hrají fotbalisté Mírovky v Dobré (zítra – pozn. red.) a na závěr přivítají Rozsochatec. „V úvodním jarním utkání jsme v Sobíňově vyhráli 3:2, nejvíce nás zaskočila prohra ve Šlapanově a plichta s Lípou B na domácím hřišti. Přímo bychom postoupili pouze v případě, kdybychom snížili ztrátu na tři body, v tom případě by rozhodovaly vzájemná střetnutí v náš prospěch,“ vysvětlil ještě Heřmánek.

S odhodláním bojovat o postup nastoupí i fotbalisté Sobíňova. „Kluci chtějí postoupit, do posledních dvou zápasů (doma s Jeřišnem, venku s Malčí – pozn. red.) půjdou kompletní a s plným nasazením,“ slibuje jednatel sobíňovského oddílu David Vrána.

Sobíňov je úspěšným nováčkem soutěže, které má mladé mužstvo s věkovým průměrem kolem 23 let. Shodou okolnosti nejstarší čtyřicetiletý gólman Wasserbauer patří k největším oporám kolektivu.

„Máme mladý tým, což je určitě dobře. Čekají nás těžcí soupeři, spolehnout se můžeme na nejstaršího hráče, našeho gólmana. Naši hráči určitě udělají pro postup maximum,“ slibuje na závěr Vrána.