Žďár a Brod srazil druhý poločas

VYSOČINA - Hulín opět demonstroval své postupové ambice do MSFL, v 13. kole divize D na to tentokrát doplatil havlíčkobrodský Slovan. Velké Meziříčí veze cennou výhru z Boskovic, Třebíč v duelu s Protivanovem konečně potvrdila body zvenku. To Žďár, stejně jako Havlíčkův Brod, zkolaboval ve druhé půli.