VYSOČINA - Pokorní nováčci, kteří přijali obvyklou roli boje o záchranu? Ale kdepak! Pořádně rozčeřili stojaté vody obou skupin I. B třídy. Stačí letmý pohled do tabulek. Tis a Rapotice jim kralují, role pronásledovatelů připadla Počátkám a Měřínu. Pouze Kostelec se trápí.

Rapotice jedou. Fotbalisté Rapotic (vpředu) sice ve vzájemném duelu v Měříně prohráli, ale po podzimu přezimují na čele tabulky. | Foto: Michal Antl

„Samozřejmě jsme spokojení, nadmíru spokojení,“ raduje se vedoucí mužstva Tisu Jan Miřátský a pokračuje: „Dobře jsme odhadli kvalitu soutěže. Troufnu si říct, že minimálně pět mančaftů z havlíčkobrodského okresu by hrálo v bétřídě důstojnou roli.“

Základ úspěchu je v širokém kádru

O tom, že jde v Tisu fotbal mílovými kroky nahoru, není pochyb. A tým je vhodně poskládaný, dravé mládí doplňují zkušení hráči protřelí z vyšších soutěží.

„Míla Kozlík a Jindra Veselý mají za sebou divizní sezony ve Ždírci. V brance nás podržel Jarda Holcman. To je znát, mužstvo táhnou. Ale důležité je, že máme široký kádr a klidně můžeme sáhnout do béčka nebo dorostu, který hraje krajský přebor. Až šest jich můžeme použít, proto jsme ustáli karetní tresty v průběhu podzimu. Před sezonou jsme ale i oslabili v ofenzivě, Krajíček se vrátil do Habrů, Blažek je ve Ždírci,“ uvádí Miřátský.

Funkcionář Tisu uznává, že měl tým i nezbytný kousek štěstíčka. „Některé zápasy jsme rozhodli v závěru, třeba teď ten poslední v Lípě.“

Naopak ho mrzí domácí kolaps se druhými Štokami. „Šedesát minut máme zápas v moci, jenže potom… Dostaneme dva góly a dvě červené karty. Zkušení Marek a Míla Kozlíkové, to se už nesmí opakovat.“

To však nic nemění na výborné výchozí pozici před jarem. Nálepky velkého aspiranta na postup do I. A třídy se v Tisu nezříkají. „Tlačit se tam za každou cenu nebudeme, ale postupu se bránit samozřejmě nebudeme. Kádr na to máme dostatečně kvalitní a vyrovnaný a ekonomicky vyjdou obě soutěže nastejno,“ říká na závěr Miřátský.

Nadšení, zájem a hlavně morálka

Ve velmi podobné pozici jsou ve skupině B Rapotice. „Před začátkem jsme mysleli na horní polovinu tabulky, ale našimi výsledky jsem příjemně překvapený,“ mne si ruce trenér Jozef Mihalisko a jmenuje příčiny úspěchu: „Kvalitní příprava, motivace a zájem hráčů a velmi dobrá tréninková morálka.“

S výsledky dojde přes zimní přestávku k přehodnocení cíle. „Taková šance na postup se už nepouští. Jsme aspiranty a podle toho se taky na nás každý ze soupeřů bude dívat. Motivace hráčů jít výš je ale velká,“ tvrdí Mihalisko.

Tomu bude odpovídat i zimní příprava. „Chceme vypracovat odpovídající plán, absolvujeme také soustředění.“

Za největší konkurenty považuje rapotický kouč Hrotovice a Bedřichov.

„Hrotovice hrají nejlepší fotbal, Bedřichov mě poslední dobou překvapil a hodně se zvednul. Naopak moc nevěřím Měřínu, podzim mu hodně sedl. Podle mého subjektivního názoru výkonnost na jaře neudrží.“

I. A třída by byla pro Rapotice další výzvou. „Z postupu nemám strach, třeba v létě jsme v přípravě na neutrální půdě porazili Velkou Bíteš,“ připomíná Mihalisko.