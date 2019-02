Vysočina - Čtvrté kolo fotbalové divize D přineslo velkou senzaci. Ždírecká Dekora se vyhoupla do čela tabulky poté, co doma porazila Protivanov a zůstává i nadále bez porážky.

Meziříčský záložník Kamil Průša (vpravo) se pokouší zastavit útočníka Třebíče Jana Karáska v sobotním divizním derby, které Horácký fotbalový klub vyhrál na domácím hřišti 2:1. | Foto: Martin Mutl

Derby Třebíč – Velké Meziříčí vyznělo lépe pro domácí tým, který si připsal všechny tři body. Úspěšný byl i Žďár nad Sázavou, který si poradil s Rájcem.



TŘEBÍČ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:1

Hosté přijeli se zabezpečenou obranou, ale využívali každou příležitost k zaútočení a domácí dlouho k ničemu nepustili. Rušno před oběma brankami začalo být až od 22. minuty, kdy dvakrát neuspěl Pospíchal. Stejný hráč se konečně dočkal o tři minuty později, kdy se hlavou nemýlil – 1:0. O chvíli později zaúřadovali opět Třebíčtí. Tentokrát skóroval Karásek, který tečoval střelu Durdy – 2:0.

Hosté se ovšem nepoložili a aktivitu domácích utlumili hned z následného protiútoku, kdy po centru Pokorného Havlíček využil nedůslednost domácí obrany a střelou pod břevno nedal Beerovi šanci – 2:1. Po změně stran se tlačili do zakončení hlavně hosté, ale výsledek se již nezměnil.

Góly: 25. Pospíchal, 33. Karásek – 34. Havlíček. Rozhodčí: Miko. ŽK: 0 : 3. Diváků: 230. Poločas: 2:1. Třebíč: Beer – Adamov, Vejmelka, Kopeček, Jedlička (81. Řezáč) – Durda (89. Florián), Dvořák, Koníř, Smažil – Karásek, Pospíchal (46. Linhart). Velké Meziříčí: Trnavský – Mucha Zd. (83. Koníř), Mucha P., Galia, Krejčí (56. Fober) – Hort, Průša, Pokorný, Němec (70. Kratochvíl), Pánek – Havlíček.

ŽĎÁR N. S. – RÁJEC-JESTŘEBÍ 2:0

První půle byla vyrovnaná a vypadalo to na remízové utkání. Po přestávce se ale Žďár zvedl. Hru oživil střídající Bojda, který měl prsty v prvním gólu. Jeho přihrávku ve vápně zužitkoval v úvodní branku Hirsch. Rájec nebyl bezzubý a několikrát nebezpečně zahrozil.

Gólman Keclík byl ovšem proti. Pojišťovací gól přišel po akci Otoupalíka, který z velkého vápna utnul závěrečný nápor hostů.

Góly: 53. Hirsch, 78. Otoupalík. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:2. Diváci: 395. Poločas: 0:0. Žďár n. S.: Keclík – Odehnal, Bratršovský, Šindelka, Heide – Hirsch (89. Machatka), Otoupalík, Bureš, Horák – Mašek (46. Bojda), Smetana (90. Pátek).

ŽDÍREC – PROTIVANOV 2:0

Hosté přijeli pouhých dvacet minut před začátkem zápasu a jen těžko se dostávali do tempa. Navíc Ždírečtí chtěli dát dárek k osmdesátým narozeninám bývalému předsedovi Ondráčkovi, což se jim také povedlo.

První gólová šance se zrodila v 15. minutě, kdy hostující gólman špatně odkopnul míč, k němu se dostal Čalkovský, jenž se zasekávačkou zbavil obránce a technickou střelou k tyči otevřel skóre.

Poté si domácí vypracovali několik šancí a po samostatném úniku Hanouska zatáhl za záchrannou brzdu Koláček, který se musel předčasně poroučet pod sprchy. Následnou penaltu ovšem Čalkovský promarnil. Vše si vynahradil o dvě minuty později, kdy jeho centr usměrnil do sítě Kolouch.

I v druhém poločase diktoval tempo hry divizní nováček, v závěru ovšem už spíše kontroloval výsledek. „Protivanov si za celý zápas nevytvořil žádnou šanci. Tři body jsou zasloužené. Navíc jsme se dostali do čela divize,“ usmíval se trenér Dekory Richard Zeman.

Góly: 15. Čalkovský, 36. Kolouch. Rozhodčí: Trávníček. ŽK: 1:6. ČK: 0:1 (34. Koláček). Diváci: 450. Poločas: 2:0. Ždírec nad Doubravou: Žďánský – Kysilko, Popelka, Klupka – Franc (70. Buriánek), Carda, Čalkovský (82. Smejkal), Mareš, Šnobl – Hanousek, Kolouch (88. Sobotka).



Ostatní výsledky: Rousínov – Boskovice 1:1, Líšeň – Šardice 1:2, Otrokovice – Konice 2:3, Mohelnice-Moravičany – Napajedla 1:1, Vyškov – Hulín 1:0.

1. ŽDÍREC N. D. 4 3 1 0 6:1 10 2. Šardice 4 3 1 0 7:3 10 3. Líšeň 4 3 0 1 8:4 9 4. Vyškov 4 3 0 1 8:4 9 5. Konice 4 3 0 1 6:4 9 6. TŘEBÍČ 4 2 1 1 4:2 7 7. ŽĎÁR N. S. 4 2 1 1 6:7 7 8. Hulín 4 1 2 1 6:1 5 9. Boskovice 4 1 2 1 3:4 5 10. Protivanov 4 1 1 2 3:5 4 11. V. MEZIŘÍČÍ 4 1 0 3 6:9 3 12. Rájec 4 1 0 3 4:7 3 13. Napajedla 4 0 2 2 2:7 2 14. Mohelnice 4 0 2 2 4:8 2 15. Otrokovice 4 0 2 2 3:6 2 16. Rousínov 4 0 1 3 4:8 1

Příští kolo (2. a 3. září): Šardice – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, Protivanov – Konice, Rousínov – Rájec-Jestřebí, TŘEBÍČ – Napajedla, Otrokovice – Mohelnice-Moravičany, Boskovice – V. MEZIŘÍČÍ, Líšeň – Hulín, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Vyškov.

reportéři Deníku