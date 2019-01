Ledeč nad Sázavou/Habry - Tři kola zbývají do konce fotbalové I. A třídy. O sestupujících může hodně napovědět už víkendové 24. kolo. Ve skupině A se totiž ve vzájemném duelu tonoucích utkají Ledeč a Habry.

Miloslav Kafka | Foto: DENÍK/archiv

V duelu Ledče s Habry se bude hrát o pověstných šest bodů. „Hráči vědí, o co se hraje. Vědí, že je to hodně důležité utkání a já věřím, že k tomu přistoupí zodpovědně,“ přeje si trenér Ledče Miloslav Kafka.

Jeho svěřencům může paradoxně svazovat nohy fakt, že hrají před domácím publikem, na ledečském trávníku se totiž na jaře trápí. „Doma jsme nebodovali hodně dlouho, ale nepříznivá série musí jednou skončit. S hráči jsme se o tom bavili. Musí věřit sami sobě,“ přiblížil ledečský šéf lavičky.

Pokusí se překvapit

Jako mírný favorit vstupuje do utkání Ledeč. „V Ledči to nebude jednoduché, nicméně se pokusíme překvapit,“ říká trenér Habrů Jiří Černý. „Pokusíme se soutěž zachránit, ale jak jsme avizovali dříve, v průběhu dvou tří let nás čeká přestavba týmu a je jedno, jestli to bude v I. A nebo I. B třídě,“ dodal.

V případě, že si plný bodový zisk připíše domácí Kovofiniš, odskočí Habrům na rozdíl čtyř bodů. Ve hře jsou však i další celky. Nejlepší výchozí pozici z týmů z Havlíčkobrodska mají Štoky, kterým v případě vítězství Ledče stačí k definitivní záchraně bod. Naopak Dlouhá Ves bude muset ještě minimálně předposlední kolo v případě ledečské výhry o setrvání v I. A třídě bojovat.

Pokud si oba celky body rozdělí, tak Štoky získají definitivu jen v případě výhry. Ostatní týmy budou muset o záchranu bojovat i v dalším kole. Stejná situace nastane i v případě vítězství hostujících Habrů.

„O sestupujících hodně napoví toto kolo, pokud ne, tak to bude nejspíše boj až do posledního kola,“ má jasno Kafka.

Závěrečný los

24. kolo: Ledeč – Habry, Dlouhá Ves – Ústrašín, Speřice – Štoky, Kamenice – Věžnice, Pacov – Chotěboř, Žirovnice – Janovice, Přibyslav – Dobronín.

25. kolo: Štoky – Dlouhá Ves, Chotěboř – Habry, Speřice – Ledeč, Ústrašín – Kamenice, Dobronín – Žirovnice, Věžnice – Přibyslav, Janovice – Pacov.

26. kolo: Ledeč – Chotěboř, Habry – Janovice, Kamenice – Štoky, Dlouhá Ves – Speřice, Pacov – Dobronín, Žirovnice – Věžnice, Přibyslav – Ústrašín.