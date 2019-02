Havlíčkobrodsko – V Dlouhé Vsi čekají na první bod už šestnáct kol. Ledeč jednoznačně vyhrála v Humpolci.

Bez bodu jsou stále fotbalisté Dlouhé Vsi, kteří už šestnáckrát v řadě prohráli. Jinak tomu mohlo být s Věžnicí, kdyby na začátku utkání proměnil šanci Josef Lukačina (vpravo). | Foto: Ivo Havlík

DLOUHÁ VES – VĚŽNICE 1:3

V prvním poločase se odehrálo vyrovnané utkání, ve kterém měli blíže ke gólu dlouhoveští fotbalisté, ale Josef Lukačina i Šrámek svojí příležitost promrhali. Druhý poločas už drželi otěžě zápasu hosté, v 60. minutě hodili dlouhý aut až do vápna, který brankář Schafferhans vyrazil před sebe a Neuwirt neměl problém otevřít skóre zápasu. O pět minut později se tentýž hráč prosadil z těžkého úhlu – 0:2. A o dvě minuty na to už to bylo o tři branky a bylo po zápase. V poslední minutě upravil výsledek z trestného kopu Pabousek – 1:3.

Góly: 90. Pabousek – 60. a 65. Neuwirt, 67. Pertlíček. Rozhodčí: Tesař, ŽK: 3:2. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Dlouhá Ves: Schafferhans – Höffer, Vošický, Neubauer, Pabousek – J. Lukačina, (70. Hranický), Mil. Henzl, M. Lukačina (46. Mir. Henzl), Šrámek (61. Svoboda) – Pospíchal, Cibulka. Věžnice: Šrámek – Diviš, Brukner, Martínek, Marek Chalupník – Šimoníček, Michal Chalupník, Neuwirt, Fikej – Šejstal (70. Sobotka), Pertlíček (76. Staněk).

HUMPOLEC B – LEDEČ 0:3

Hosté se ujali vedení po hrubé chybě domácí obrany, Kavka nezaváhal a prostřelil Hájka v bráně. Do poločasu si domácí vytvořili snad pět vyložených brankových příležitostí, ale Málek, Dalík ani Honzárek je neproměnili. Ve druhé půli po další fatální chybě v obraně zvýšil hostující Hofmann na rozdíl dvou branek. Domácí sice hýřili pohybem a šancemi, ale jejich koncovka byla doslova tristní. Poslední hřebík do rakve Humpolce zarazil v 79. minutě Kalivoda.

Góly: 9. Kavka, 68. Hofmann, 79. Kalivoda. Rozhodčí: Trocha. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Poločas: 0:1. Ledeč: Vitiska – Hofmann, Šťastný, Příhoda, Janů (78. Miláček), Hauser, Kavka, T. Geher, Pajer (88. Převor), Kalivoda, M. Geher.

PELHŘIMOV B – SVĚTLÁ 4:0

Světlá patří mezi okruh kandidátů na postup do krajského přeboru, ale v Pelhřimově dostala lekci. Už ve 2. minutě se prosadil navrátilec Novák, který po Hovorkově rohu skóroval hlavou. V 17. pelhřimovského Hurdu při snaze o kličku podrazil ve vápně Dvořák a J. Zabloudil z penalty zvýšil.

I po změně stran se hrálo oboustranně ofenzivně. Ve 47. minutě světelský Valenta neproměnil penaltu. Domácí si koledovali, ale měli na své straně štěstí, další světelskou střelu zastavilo břevno. Poslední půlhodina přinesla pečeť pelhřimovského vítězství. Hovorka našel před brankou Papeže, který střelou na zadní tyč přidal třetí gól. V třiasedmdesáté minutě pak vítězství juniorky podtrhl překrásnou střelou z trestného kopu J. Zabloudil.

Góly: 17. a 73. (první z PK) J. Zabloudil, 2. Novák, 66. Papež. Rozhodčí: Franc. ŽK: 3:2. Diváci: 80. Poločas: 2:0. Světlá: Janota – Dvořák, Tůma, Čáslavský, Náděje – Závorka (46. Jelínek), Pohnětal, Valenta, Karel (81. Petřík) – Štros, Křikava.

ŠTOKY – POHLED 1:3

V bojovném utkání měli zpočátku navrch domácí. Největší šanci měl A. Dáňa v 12. minutě, ale jeho střela šla mimo hostující branku. Hosty poslal do vedení po rohovém kopu hlavou Jaňdourek, ale domácí dokázali rychle odpovědět, taktéž hlavou zařídil srovnání Kubík. Důležitý gól do kabin pak vsítil z pokutového kopu Mach. Ve druhém dějství přišla v 61. minutě pojistka hostů po nedorozumění domácí obrany, což znamenalo prakticky konec zápasu.

Góly: 20. Kubík – 16. Janďourek, 44. Mach (PK), 61. Beran. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 1:2. Štoky: Uhlíř – Stehlík, Miksa, M. Dáňa, Kubík – Kubát (60. Kunc), A. Dáňa (70. Havel), Vodička, M. Bulant – Koutek (46. Buben), J. Lóži. Pohled: Růžička – Pospíchal, Eis, Doležal, Freundenreich (58. Siebenburger) – Beran, Mach (81. Sobotka), Říha, Zych – Šikner (72. Fišer), Janďourek.

CHOTĚBOŘ – HAVL. BOROVÁ 3:0

První poločas se odehrál v režii domácích, ale jejich šance (M. Odvářka, Sommerauer) zůstaly nevyužité. Hosté byli po celý první poločas bezzubí a prakticky si nevytvořili žádnou brankovou příležitost. Ve druhé půli už Chotěboř dokázala vyjádřit svou převahu i brankově. Nejprve otevřel skóre umístěnou střelou M. Odvářka, o pár minut později zvýšil na rozdíl dvou branek Moravec. Definitivní podobu dal pak výsledku v 77. hlavou Sommerauer. Havlíčková Borová tak stále na první body na jaře čeká.V příštím týdnu ji čeká beznadějně poslední Dlouhá Ves.

Góly: 49. M. Odvářka, 53. Moravec, 77. Hromádka. Rozhodčí: Soukup. ŽK: 2:3. Diváci: 200. Poločas: 0:0. Chotěboř: Kudla – Čáp (82. Koutný), Neuvirt, Ďoubal, Sommerauer – Jan Hlaváček, Hromádka (79. Krodl), Jiří Hlaváček (72. R. Odvářka), M. Odvářka – Moravec, Benák. Havl. Borová: Pavel Veselý – Janáček (78. Pecha), Stejskal, Klement, Hošák – Fruhbauer, Chlubna, J. Veselý, Petr Veselý – Němec, Šrámek.

SPEŘICE – PŘIBYSLAV 2:2

Utkání předcházela minuta ticha za zesnulého hráče Speřic Františka Čeledu. Střelecký účet zápasu pak otevřel už v 5. minutě z trestného kopu Němec. V 8. pak tentýž hráč trestal z penalty – 2:0. Po čtvrt hodině mohl Němec zkompletovat hattrick, ale další penaltu mu Prchal chytil. Karta se pak začala obracet. Ve 22. minutě uvolnil Kalenda a ten snížil. Domácí znervózněli a hosté převzali otěže zápasu. Vyrovnání bylo laciné, míč propadl brankářovi a do sítě ho dorazil Smejkal. Druhý poločas se hrál za převahy Přibyslavi, ta se ale do vyložené šance nedostala.

Góly: 5. a 8. (druhý z PK) Němec – 22. Kalenda, 38. Smejkal. Rozhodčí: Obršlík. ŽK: 6:3. Diváci: 100. Poločas: 2:2. Přibyslav: Prchal – Teml, Bárta, Svoboda, Krčál, Smejkal (52. Musil), Strašil, Kalenda (75. Pochop), Škácha (87. Stejskal), Vykoukal, Votava.