Havlíčkobrodsko – Chotěbořská rezerva dokázala porazit béčko Brodu a splnila rčení: Tonoucí se stébla chytá.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

CHOTĚBOŘ B – H. BROD B 2:1

Na konci tohoto duelu byli spokojenější domácí, kteří tak udělali další důležitý krok k záchraně. V prvním poločase šla do dvoubrankového vedení chotěbořská rezerva. Trefil se Bílek a Šimon.

Po změně stran se střelecky prosadili i hosté. Na 2:1 snížil Valášek. Poté následoval tlak Brosu, během kterého si vytvořil tři vyložené šance, ale bez gólového efektu. „Opět se projevila naše střelecká impotence,“ pokrčil rameny brodský kouč Martin Křišťál. „My jsme byli o ten gól lepší,“ potvrdil chotěbořský trenér David Konečný.

Góly: 27. Bílek, 36. Šimon – 55. Valášek. Rozhodčí: Porupka. ŽK: 1:4. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Chotěboř B: Vykoukal – Haltův, Mudruňka, Čapek, Odvářka – Krédl (87. M. Somerauer), Hlaváček (75. Rakušan), Šimon, P. Somerauer – Bílek (86. Neuwirth), Langer. H. Brod B: Chudoba – Veselý, Vrba, Koblížek, Udržal – Klement, Fialka, Valášek, Pazderka (72. Kuncmuller) – Zeman, Zimprich.

KAMENICE – ŽDÍREC B 4:1

Z vysoké výhry se radoval favorit, ale Ždírec v Kamenici nehrál vůbec špatně. Kamenice si v první půli vytvořila tříbrankový náskok, když se dvakrát trefil Tesař a jednou T. Zahradník. Těsně před přestávkou hosté využili chvilkového zmatku v domácích řadách ke korekci výsledku. Po obrátce sehrál hlavní roli kamenický P. Zahradník. Nejprve neproměnil penaltu, když nechal vyniknout brankáře Tomáška, a v 67. minutě překrásným lobem pečetil výhru svého týmu.

Góly: 7. a 27. Tesař, 16. T. Zahradník, 67. P. Zahradník – 44. Klement. Rozhodčí: Krymová. ŽK: 0:3. Diváci: 80. Poločas: 3:1. Ždírec B: Tomášek – Polanský, Doležal, Málek, Havelka, Klimeš, Jiří Matějka, Němec, Jan Matějka, Máša, Klement.

KOŽLÍ – LÍPA 1:1

Koželským fotbalistům zápas příliš nevyšel. V 5. minutě chybovala středová řada Kožlí a Böhm technickou střelo z hranice vápna překonal Valu. Ve 40. minutě se nešťasně zranil Mikula, kterého odvezla sanitka s tržnou ránou.

Vyrovnání přišlo jedenáct minut po přestávce, kdy hosté zahráli ve vápně rukou, a penaltu proměnil Šimek, který dal konečnou podobu výsledku.

Góly: 59. Šimek (PK) – 5. Böhm. Rozhodčí: Nechvátal, ŽK: 1:2. Diváci: 100. Kožlí: Vala – Vladyka, Pešek, Brzoň, Radoš (64. Machovec) – Vosyka, Voplakal, Šimek, Mikula (40. Pajer) – Blažejovský, Trpišovský. Lípa: Exner – Martínek, Prokš, Fejt, Souček – Bouda, Kučírek, Böhm (59. Kutlvašr), Sedlák – Havel, Hrdlička.

HABRY – H. CEREKEV 4:1

Už ve 2. minutě šli hosté do vedení, když se po chybě domácí obrany prosadil Chadim. O pět minut později ale Habry vyrovnaly. A po čtvrt hodince hry už bylo skóre otočeno. Penaltu proměnil Korel. Cerekev pak nastřelila břevno a domácí neproměnili několik slibných šancí.

Pět minut po návratu z kabin zvýšil na 3:1 Michal a bylo prakticky po zápase. Hosté rezignovali a dohrávalo se jen z povinnosti. V poslední minutě pak ještě dal konečnou podobu výsledku opět Kudláček.

Góly: 7. a 90. Kudláček, 15. Korel (PK), 50. Michal – 2. Chadim. Rozhodčí: Příkazský. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (82. Rysl). Diváci: 80. Poločas: 2:1. Habry: Krátký – Vrdský, Janouch, vavřička, Šembera – Kudláček, Kvanka, Korel, P. Bártík (56. Moravec) – J. Bártík (64. Příbramský), Michal (76. Rajter).

TIS – PACOV B 6:3

Brankové hody viděli diváci, kteří se přišli za slunného odpoledne podívat na fotbal do Tisu. Domácí šli rychle do vedení, v 8. minutě to bylo již 2:0, ale hostům se podařilo o deset minut později korigovat. Tisovští fotbalisté však našli rychlou odpověď v podobě dalších dvou branek a do kabin se tak odcházelo za stavu 4:1.

Ve druhé půli to byl opět otevřený fotbal, obě mužstva přidala po dvou brankách. Hattrickem se blýsknul ostrostřelec Zezulák.

Góly: 4., 24. a 55. Zezulák, 7. J. Benák , 22. a 75. Krajíček – 20. Gavrecký, 72. Krejča, 80. Pavelec. Rozhodčí: Hrůza. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Poločas: 4:1. Tis: Havel – Kučera, Zadina, Mareš, P. Benák (46. Vacek) – J. Benák (53. Kozlík), Kubát (53. Hlaváč), Rosecký, Krajíček – Zezulák, Bláha.

Předehrávka 24. kola

BUDÍKOV – HABRY 2:0

Góly: 54. a 87. Smereka. Rozhodčí: Šetek. ŽK: 4:6. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Habry: Krátký – Vavřička – Janouch, Raiter, Michal, Kudláček, Korel, J. Bártík (66. Moravec), P. Bártík, Vrdský, Kvanka.