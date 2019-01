Leština - Suverénním způsobem ovládla rezerva Leštiny svoji skupinu IV. třídy.

Se ziskem 49 bodů ze dvaceti zápasů se stala neochvějným vládcem tabulky s devítibodovým náskokem před druhými Hněvkovicemi a patnáctibodovým odstupem před bronzovými Kouty. Po zásluze se tak rezerva týmu, který kope Okresní přebor, podívá da III. třídy.

Leština měla v posledních letech velmi silný dorost, který dokázal vyhrát i krajskou I.A třídu. Proto se mladíci nešli v dospělém fotbale rozkoukat do béčka, ale rovnou do A týmu, kde se měli prát o postup výš. To sice nevyšlo, škatulata v kádru však paradoxně pomohla rezervě.

„U nás je to obráceně. Do béčka přešli někteří zkušení borci, kteří už tolik netrénovali, ale na čtvrtou třídu v pohodě stačili. Ti rádi pustili svá místa v áčku našim dorostencům,“ konstatoval předseda oddílu Pavel Fiala.

V týmu vítěze IV. třídy nejvíce vyčníval obránce Petr Fiala a dva střelci – Štěpán Zatočil, který zaznamenal 17 zásahů a Ladislav Bárta, který zatížil konta soupeřů hned dvaceti trefami do černého.

A jaké budou ambice Leštiny B o patro výš? „To se uvidí během nadcházející sezony. Nevíme, co s týmem lepší soupeři udělají, musí se chtít trochu více trénovat, ale svoji kvalitu tým určitě má,“ dodal na závěr Fiala.