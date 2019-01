Havlíčkův Brod, Herálec – Ani na podruhé se hráčům brodského Slovanu nepodařilo naplno bodovat v krajském přeboru.

Jan Šimoníček (v pruhovaném) byl výraznou osobou v zápase s Pacovem. Předvedl i gólovou parádu v sedmé minutě zápasu, bohužel na tři body to nestačilo. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Tentokrát uhráli pouze bod v domácím zápase s Pacovem. To v Herálci navázali na výborné domácí jaro, když si poradili s Velkou Bíteší 3:2, když už tradičně vedli do poločasu.

H.BROD - PACOV 1:1

Fotbalistům z Losů vyšel začátek utkání, po výstavní střele Šimoníčka nasadil Slovan ostré tempo a přikoval soupeře na jeho polovinu. Škoda, že Hejkal z gólové pozice nedokázal zvýšit na 2:0, což by pro mužstvo znamenalo potřebné uklidnění. Stal se pravý opak, po dvaceti minutách, jako když na brodské hráče hodí deku. Ztráceli přehled, nedokázali udržet míč, přesně si přihrát, čímž prakticky soupeře pustili do hry.

„Pramení to z nezkušenosti, naši mladíci jsou zatím příliš zbrklí a nedokáží si poradit, když se jim přestane dařit. Také zbytečně faulovali, z mnoha standardek hosté také jednu využili na vyrovnávající gól,“ zdůvodnil výpadek v závěru prvního poločasu brodský trenér Karel Kolesa. Do potřebného tempa a herní pohody se Slovan po přestávce již nedostal. Broďáci si nedokázali poradit s vytáhlými pacovskými obránci, kteří jednoznačně při centrovaných míčích ve vzduchu vládli. „Kluci měli v utkání dobré momenty, dostávali se často k náporu, když bylo třeba, nedokázali si však odpočinout, podržet chvíli balon a zklidnit hru,“ připomněl brodský kormidelník. Tahounem mužstva byla úderná dvojice Kunc – Šimoníček, chybělo jí častější zásobování míčů odzáložníků.

V samém závěru mohl ještě rozhodnout Nechvátal, směr jeho umístěné hlavíčky pacovský gólman včas vystihl. „Jde o zkušeného, vysokého hráče, potřebuje se jenom střelecky prosadit, aby získal potřebnou důvěru. Do Žirovnice pojedeme již kompletní s jasným úkolem smazat minus z vlastního prostředí,“ dodal šéf brodské lavičky.

HERÁLEC HB – VELKÁ BÍTEŠ 3:2

Na heráleckém trávníku chtěla obě mužstva hrát fotbal a tomu odpovídala i kvalita úrovně hry. Hrálo se v rychlém tempu a bylo se na co dívat.

Domácím vyšel začátek, do přestávky přehrávali soupeře v kombinanční hře. V samém závěru poločasu již za stavu 2:0 měl na kopačce třetí gól Pátek, bítešského gólmana však neobelstil. I tak Herálečtí po pauze přidali třetí gól a zdálo se být rozhodnuto. Moravané však nesložili zbraně a poslední dvacetiminutovka patřila jim.

„Dirigentem naší hry byl záložník Mašek, v 70. minutě však musel odstoupit a na výkonu heráleckého kolektivu to bylo znát. Hosté přidali na aktivitě, deset minut před koncem dali kontaktní gól, zaslouženou výhru však naši kluci již udrželi. Snad to bylo pro ně ponaučení, že utkání se hraje až do posledního hvizdu rozhodčího,“ zhodnotil průběh střetnutí předseda oddílu Josef Pátek.

O víkendu jedou herálečtí fotbalisté na hřiště ždírecké Dekory, která po dvou kolech naznačila, že hodlá bojovat o čelo tabulky. Naši chlapci si však také věří a jejich snahou bude odvézt ze ždíreckého stadiónku alespoň bod,“ je optimistou první muž heráleckého fotbalu.

Alois Svoboda, Petr Veselka