Havlíčkova Borová - Fotbalisté z Havlíčkovy Borové se dostávají pomalu do úzkých, v tabulce klesli na dvanácté místo.

Ilustrační foto | Foto: Ivo Havlík

V neděli mají možnost si polepšit, na jejich stadion přijede předposlední oddíl tabulky z Dlouhé Vsi. „Hlavní příčinu našich neúspěchů lze hledat ve skutečnosti, že si sice dokážeme v průběhu zápasů vytvořit dost gólových příležitostí, žel jejich střelecké zakončení je více než žalostné. Také přístup některých hráčů k zápasům není takový, jaký bychom si představovali. Proto vedení oddílu svolalo na pátek schůzku s hráči, na níž současnou situaci probereme,“ hlásí borovský fotbalový lodivod Roman Brukner.

Problémem je i úzký hráčský kádr, při neúčasti zraněných hráčů Chlubny, Kučery a M. Klementa se sestava těžko lepí dohromady. Dobrým znamením jsou zlepšené výkony záložníků Frühbauera s Němcem, snad i v neděli budou patřit k tahounům mužstva.

„Hrajeme doma a s posledním oddílem tabulky, plný bodový zisk je naší povinností, snad již konečně protrhneme střeleckou smůlu. Podle vývoje zápasu se možná pokusíme hrát na tři útočníky,“ prozradil borovský kouč.

Do neznáma jede hostující trenér Josef Grödl. „Nevím, co od Borové čekat, neviděl jsem je spoustu let hrát,“ přiznává dlouhoveský lodivod a dodává: „Budeme mít problémy se sestavou, protože dorostenci hrají souběžně ve Velké Losenici a zraněné koleno má Jiří Polák.“

(sal, ves)