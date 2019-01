Světlá nad Sázavou – Nejenom kolotočové atrakce, cukrovinky a tradiční zábava čeká letošní světelskou pouť.

Boj o první místo si ve Světlé o pouti nezahraje přibyslavský záložník Martin Strašil (na snímku uprostřed u míče), který dal přednost dovolené. | Foto: Ivo Havlík

Třešničkou na dortu bude nedělní odpoledne od 15.30, kdy se na místním stadioně utkají fotbalisté světelské Bohemky proti Přibyslavi.

Oba aktéři mají po sedmi kolech na svém kontě patnáct bodů, a fotbaloví fanoušci se tak mohou těšit na přímý souboj o první místo. „Jedná se o zápas podzimu a my se na něj moc těšíme. Je to velké lákadlo nejen pro hráče, ale i pro diváky,“ těší se přibyslavský trenér Ctibor Křepinský. Světlá v posledním kole pouze remizovala ve Štokách, ale to ani tolik trenéra Františka Poláka netrápilo.

„Sice jsme pouze plichtili, ale mě potěšila naše kombinační hra. Když jsme vyhrávali, tak se mi nelíbila hra. Já jsem pořád s něčím nespokojen,“ smál se Polák a dodává: „Na Přibyslav se těším i na Ctibora Křepinského, se kterým si občas i voláme a vyměňujeme si poznatky. Mají výbornou záložní řadu a nevyzpytatelné útočníky.“

Podle světelského lodivoda bývají pouťová utkání ošidná. „Takový soupeř jako Dlouhá Ves už na pouť nepřijede, takže nás nečeká nic jednoduchého, ale myslím si, že by mohla být rekordní návštěva.“

Hosté si na Světlou věří, minulý rok na podzim sice prohráli 2:1, ale doplatili na neproměněné šance. „Rádi bychom, aby se na nás už usmálo štěstí a ve Světlé konečně vyhráli,“ přeje si přibyslavský šéf lavičky Ctibor Křepinský.

Předpokládané sestavy:

Světlá n. S: Janota – Náděje, Dvořák, Valenta, Císař – Rezek, čáslavský, Tůma, Pohnětal – Křikava, Čuřík. Trenér: František Polák. Přibyslav: Matějka – Votava, Němec, Teml – Pochop, Musil, Flekal, Vykoukal – Krčál – Svoboda, Vopršal. Trenér: Ctibor Křepinský.