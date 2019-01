Havlíčkobrodsko - Na vložené patnácté kolo krajského přeboru nebudou v dobrém vzpomínat havlíčkobrodští zástupci.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

Nejhůře si vedl ve středu Herálec, který doma nestačil na favorizovanou Bystřici. Té stačilo v Herálci odehrát poločas, kdy už vedla 3:0 a stejně si počínali i ve druhém dějství. V bystřickém dresu řádil především autor hattricku Zbytovský.

„Sráží nás k zemi velké individuální chyby v obraně, a to nás nyní sráží k zemi. Mašek třeba dokázal z půlky hřiště poslat do sóla Holého, takovou přihrávku by nedostal ani od spoluhráčů,“ kroutil nechápavě hlavou předseda heráleckého fotbalu Josef Pátek a dodal: „Rozpadla se nám kostra týmu. Do Rakouska odešel Ondřej Ganobjak, nehraje Fukan, Vladimír Vašák a Mašek hraje příležitostně. Zatím se nám neprosazují podle představ ani posily Vácha s Martínkem.“

O dva góly méně inkasoval do té doby vedoucí Ždírec v Okříškách. „Odjížděli jsme k soupeři s cílem zvednout se po Bíteši, ale ono to dopadlo přesně naopak, když ten výsledek je pro nás krutý. Pokud budeme soupeři na góly přihrávat, hrát v defenzivě tak naivně a nebudeme proměňovat šance, tak těžko můžeme pomýšlet na úspěch,“ kritizoval hráče trenér Ždírce Miroslav Plíšek. Navíc hosté přišli v utkání i o gólmanskou jedničku Ivana Rezničenka. „Ivan šel do souboje a obránci mu nepomohli, dopadlo to, jak to dopadlo,“ doplnil Plíšek, který očekává zlepšení už proti Sapeli Polná. „Musíme si dát pár facek a soustředit se na další zápas,“ má jasno Plíšek.

Stoleté oslavy brodského fotbalu nedopadly podle představ. Radost hráčům Slovanu překazili fotbalisté Velké Bíteše, kteří díky dvěma gólům střídajícího Davida Jirgla v rozmezí jedné minuty si odvezli výhru 2:0. Výkon brodských hráčů byl víc jak špatný a z tribun se dokonce ozývalo, postavte tam béčko. „Priority si musí uvědomit i vedení klubu. Musíme si sednout a probrat to. Nemůže se větší váha dávat béčku, tak to není v žádném klubu. Jsem z toho dost zklamaný,“ řekl brodský trenér Karel Kolesa.