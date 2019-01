Vysočina – Podzimní část mají za sebou fotbalové okresní přebory na Vysočině.

Spokojenost vládne u fotbalistů Mírovky (v pruhovaném), ale podle trenéra Michala Marka pouze částečná. K úplné spokojenosti mu chybí ztracených pět bodů s týmy z konce tabulky. | Foto: Ivo Havlík

První poloviny soutěže naznačily, kdo by se mohl v červnu ucházet o volná místa v I. B třídách. Nejblíže k této metě má Polná B, která má na Jihlavsku už pětibodový náskok.

Havlíčkobrodsko

Podzimním lídrem okresního přeboru Havlíčkobrodska se stala zcela zaslouženě Leština, která vede s pětibodovým náskokem před druhou Mírovkou. Tahounem týmu po odchodu Pavla Čuříka do Světlé nad Sázavou se stal kapitán Piskač, kolem kterého se dobře pracují mladí kluci, kteří vyšli z dorostu. „My jsme čekali, co to s našimi mladými hráči udělá. Umístění je hezké, ale rozhodně ho nepřeceňujeme. Jsme teprve v poločase a kdyby se nám letos postup nepodařil, tak nám to rozhodně žíly trhat nebude,“ říká předseda leštinského fotbalu Pavel Fiala.

S umístěním v tabulce jsou spokojeni i v Mírovce, která je vedena ambiciozním trenérem Michalem Markem. „V rámci možností spokojen jsem. K úplné spokojenosti mi chybí body Přibyslavi B a ze Sobíňova. Mít z těchto zápasů ještě pět bodů, tak jsme na tom s Leštinou stejně,“ zamyslel se šéf mírovské lavičky.

To přibyslavské béčko má opačné starosti. S pouhými osmi body sleduje své soupeře před sebou. „Letos jsme vše podřídili áčku, které má šanci na postup. Doplácíme na netrénovanost mladých hráčů a neproměňování šancí,“ má jasno přibyslavský kouč Pavel Linhart.