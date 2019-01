Chotěboř – Na druhém místě ve fotbalové I. A třídě skupiny A se umístili fotbalisté Chotěboře, kteří jsou po podzimu na druhém místě s bodovou ztrátou na světelskou Bohemku.

Střelecké hody měli v podzimní části fotbalisté Chotěboře (v pruhovaném), kteří nastříleli úctihodných jednačtyřicet gólů, a to je katapultovalo na druhé místo v tabulce. | Foto: Ivo Havlík

Od šestého kola zažila Chotěboř v soutěži doslova spanilou jízdu, kdy drtila jednoho soupeře za druhým, a v tomto období si dokonce vytvořila průměr čtyři vstřelené góly na zápas.

Začátek soutěže tomu ale vůbec nenasvědčoval. V prvním kole si totiž svěřenci trenéra Jiřího Turka neporadili v domácím prostředí s dalším aspirantem na postup Přibyslaví, které podlehli 2:1. Další bodovou ztrátu zaznamenali ve Věžnici, kde pouze remizovali 1:1.

První vysoké vítězství přišlo vzápětí, když to šestigólovým výpraskem v Chotěboři odnesla pelhřimovská rezerva, a toto vítězství hráče nabudilo k velkému výkonu v Dobroníně, kde byli úspěšní za tři body, a odtud si body jen tak někdo vozit nebude. Jenže namlsaní chotěbořští fotbalisté nezvládli na domácím hřišti další souboj se soupeřem ze špičky tabulky. Tentokrát se z vítězství 1:0 radovali fotbalisté Světlé.

Zlomový zápas celého podzimu přišel pro hráče Chotěboře v Bedřichově, kde zvítězili 4:3 a nastartovali nevídanou sérii sedmi zápasů bez ztráty kytičky. „Dá se říci, že tento zápas rozhodl o našem skvělém podzimu. Máme výborné hráče, kteří začínají sklízet ovoce a v této podzimní části to potvrzují,“ říká chotěbořský trenér Jiří Turek. A to, jakým způsobem začala Chotěboř vyhrávat, se dlouho nepamatuje.

V sedmém kole to opět šesti góly odnesly Speřice, následovala výhra v Ledči a další gólostroj proti brodskému béčku 7:2. Potom přišly to jasné výhry 3:0 nad Humpolcem B a Pohledem. „Střelecky se v týmu dařilo především Martinu Odvářkovi a Martinu Somerauerovi,“ prozradil Turek. V předposledním kole to nováček z Habrů odnesl „bůrem“ a malou kaňkou podzimu je remíza na hřišti Štoků.

„My jsme s podzimní částí velmi spokojeni. Mrzí nás pouze domácí porážky s konkurenty o postup s Přibyslaví a se Světlou a poslední vystoupení ve Štokách. Jarní část sezony každopádně slibuje velmi atraktivní boje o postup do krajského přeboru,“ má jasno Turek.

Střelci týmu

Odvářka 14

Somerauer 10

Kaplan 4

Čápa 3

Bílek 3

Turek 2

Moravec 2

Hromádka 1

Hlaváček 1

Čapek 1