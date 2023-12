ANKETA: Patří fotbalista Tomáš Souček mezi deset nejlepších sportovců roku 2023?

Ve čtvrtek bude vyhlášeny výsledky dalšího ročníku tradiční ankety Sportovec roku Klubu sportovních novinářů. Ta přináší každý rok vášnivou polemiku o elitní desítce, ze které vzejde vítěz. Patří do ní hráči kolektivních sportů? A co dvojice? Proč tam není ta nebo onen? Fotbalovým prostředím rezonuje především absence kapitána české reprezentace a záložníka West Ham United Tomáše Součka. Zasloužil by si nominaci mezi top deset českých sportovců roku 2023?

Tomáš Souček je prvním fotbalovým seniorským reprezentantem z Havlíčkova Brodu. Při jeho premiéře v Belgii jej podpořil i kamarád Tomáš Beran. Na podzim dovedl národní tým jako kapitán na EURO 2024. | Foto: se souhlasem Tomáše Berana