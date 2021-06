Tak akorát. Měřeno ale okem okresního přeboru, nikoliv krajského. Fotbalistů Chotěboře na zápas Třemošnice (2:2) odjelo jedenáct. Trenér Miroslav Plíšek tak neměl možnost střídat a pochopitelně radostí neskákal. „Čekal jsem, že budou mít kluci větší hlad po fotbale,“ přiznal zklamaně.

Fotbalisté Chotěboře mají problém. | Foto: Jaroslav Loskot

Chotěboř na týden starou porážku s divizním Ždírcem nad Doubravou navázala remízou. „Zápas ani nechci hodnotit. Není co. Odjeli tam ti, co byli schopní a ochotní hrát a podle toho to vypadalo,“ pokrčil rameny a dodal: „Samozřejmě, že to budu nějak řešit.“