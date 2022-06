Brabec po hvězdném Ronaldovi dres nechtěl. CR 7 tím překvapil

Tohle se nepovedlo, třetí zápas Ligy národů odhalil slabiny českého výběru. Obranná taktika selhala už v prvním poločase, kdy téměř zaplněný Estadio Jose Alvalade domácí Portugalci dvakrát dostali do transu. A výsledek 2:0 už udrželi. Hlavní postava české obrany Jakub Brabec přesto litovala, že Češi nevyužili některou z několika dobrých možností. „V těch prvních dvou utkáních jsme je proměnili, tady se to nepovedlo. Mohli jsme to trochu víc zamotat,“ říkal stoper, který na srazu hraje ve výborné formě.

Jakub Brabec a Cristiano Ronaldo. | Foto: ČTK/AP/Armando Franca