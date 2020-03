Černý scénář. Ten by mohl nastat v případě dalšího postupu epidemie koronaviru. Může se totiž stát, že se tento ročník soutěží už nerozjede a nejpravděpodobnější va-riantou vyřešení by bylo anulování celé sezony. Kdo by na tom vydělal? Týmy na dnech tabulek. Zaručily by si tak záchranu bez práce.

FC Slovan Havlíčkův Brod. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V divizi by tak mohli být klidní fotbalisté Havlíčkova Brodu, v krajském přeboru zase Přibyslav a Ledeč nad Sázavou. Z átřídních celků zase Leština, z bétřídních Kožlí a Havlíčkova Borová. „Na tímhle ani nepřemýšlím. Je pravda, že bychom se zachránili, radši bychom si to zařídili na hřišti, chtěli bychom hrát,“ řekl sportovně havlíčkobrodský kouč Jiří Pabousek, který na druhou stranu myslí i na týmy, které hrají o postup. „Vemte si třeba Pelhřimov. Ten to má zase na postup, tak by ho to mrzelo. Vložili do toho peníze, chuť a sílu,“ dodal.