Jaký teď máte v KFM Vysočina Jihlava cíl?

Tím je nadále stabilizace žen i dívek v klubu. Před třemi roky jsme si řekli, že to bude trvat tak deset let, než budou všechny kategorie v návaznosti. Cílem pak je hrát celostátní soutěže ženské kopané a mít postupnou mládež od žákyň až po ženy.

K tomu musíte mít ale dostatek hráček.

Proto nabíráme další a budeme rádi, když do klubu přijde někdo nový. Stačí nás jen kontaktovat. Jezdí sem holky z celého kraje, z Polné, Jemnice, Měřína, nebo Žďáru.

Je ale asi těžké sehnat nové hráčky, že?

Úmrtnost v ženské kopané je větší než u kluků, někdo sice přijde, ale někdo zase skončí. Celkově ženský fotbal v kraji v posledních letech upadal, a my ho chceme zase pozvednout. Holky mohou hrát společně s kluky jen do patnácti let, pak už musí hrát jen dívčí soutěže, a to je také problém. Pak většinou totiž končí. My teď nabízíme, že mohou přijít už dříve a hrát už od žákyň společnou soutěž. Je i vyzkoušené, že pak u fotbalu vydrží déle.

Co tedy potenciálním hráčkám v Jihlavě nabízíte?

Máme tady skvělé zázemí, každý tým má svou kabinu, trénuje se na hřištích na Jiráskově ulici, hraje se na umělce Na Stoupách. Navíc máme výborné trenéry, což je nejdůležitější faktor, s těmi jsme to vyhráli.

Mohou mít hráčky podle vás nějaké ambice, někam to dotáhnout?

Určitě ano, mají šanci se posouvat dál. Vždyť Alexandra Vaníčková chytá ve Spartě a Šárka Pouvová je ve Slavii, která hraje i Ligu mistryň. Tyhle holky prošly Jihlavou. Ale hlavní je, aby je to bavilo a měly vztah k tomuto sportu, jsou to zároveň potenciální fanoušci fotbalu.