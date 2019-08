V současné době je naším cílem záchrana. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to nebylo na poslední chvíli, ale abychom zkusili hrát spíše v klidnějších vodách,“ přál by si trenér Slovanu Jiří Pabousek, který ale si je vědom toho, že letošní sezona bude ještě těžší než ta uplynulá. „Do soutěže se zapojí béčka Jihlavy a Zbrojovky Brno a nevím, kolik týmů bude padat, ale nepředpokládám, že to bude jen jeden jako loni. Je možné, že půjdou dolů dva celky,“ potvrdil kouč Pabousek.

Kabina Slovanu přes krátkou pauzu nedoznala zásadních změn. Jediný, kdo opustil tým, byl Jiří Veselský, který odešel kopat do Rakouska. Do prvního týmu se přesunulo několik mladíků z dorostu a do obrany přišel pětadvacetiletý Zdeněk Janovský z Divišova. „Stále se držíme toho, že chceme stavět na našich odchovancích,“ řekl Pabousek, který ale samozřejmě chtěl doplnit kádr nějakou zkušeností. „Oslovili jsme několik hráčů, bohužel se zatím nepovedl žádný přestup dotáhnout do konce. Máme nějaké hráče rozjednané, dva hráči snad přijdou,“ doufá Pabousek.

Los soutěže vybral jako prvního soupeře pro Slovan silný Lanžhot. „Je to hned na začátek silný soupeř, se kterým nemáme co ztratit,“ uznal havlíčkobrodský kouč. „Musíme se ale stejně utkat se všemi, takže si nemůžeme vybírat,“ dodal. Ve třetím kole jeho svěřenci narazí v derby na Humpolec. „Snad se nám povede odveta za nepodařené jarní utkání, kdy jsme s ním prohráli 5:1. Doufám, že jim porážku vrátíme a dostaneme se hned na začátku výš v tabulce a nebudeme na jejím chvostu,“ řekl Pabousek.

Pak Havlíčkův Brod čeká další derby s Velkou Bíteší a v pátém kole pak brněnský Start. „Ten posílil, hraje tam Petr Švancara,“ prozradil Pabousek. Ten by byl rád, kdyby po prvních čtyřech zápasech jeho hráči dokázali získat nějaké body. „Bylo by to dobré pro psychiku hráčů, nemuseli by pak v každém zápase hrát s myšlenkou, že musí,“ souhlasil brodský lodivod.

• Brankáři: Jiří Kubát (1995), Jan Zelenka (1999), Filip Kandr (2000). Obránci: Karel Svoboda (1995), Milan Vrzal (1998), Matyáš Ondráček (1999), Ondřej Štědrý (1995), Vít Hloušek (1999), Zdeněk Janovský (1994). Záložníci: Jakub Henek (1995), David Henek (1998), Ladislav Peřina (1998), Daniel Fikar (1998), Martin Pleva (1996), Jiří Pabousek (2000), Daniel Žáček (2000), Jan Tuhý (1995), Tomáš Karlík (2000). Útočníci: Martin Němec (1997), Petr Karlík (1999), Martin Cakl (2000), Tomáš Nedvěd (1998).

• Trenér: Jiří Pabousek, vedoucí mužstva: Radek Kolář.

• Příchody: Daniel Žáček, Filip Kandr, Martin Cakl, Tomáš Karlík (všichni přeřazeni z dorostu), Zdeněk Janovský (Divišov).

• Odchody: Michal Veselský (Rakousko).

• Výsledky v přípravě: Táborsko 0:9, Benešov 0:8, Ždírec n. D. 0:1 (pohár), Čáslav 2:4, J. Hradec 1:2.