V okresních i krajských soutěžích, stejně jako v moravskoslezské divizi zbývají odehrát ještě tři podzimní kola. Horší je to se třetí ligou. Do její naplánované zápasové porce v první polovině této sezony chybí totiž dokonce dvojnásobný počet kol.

Situace je stále hodně nepřehledná. „Popravdě řečeno, když vidíme ta čísla nakažených, máme strach, že už se letos hrát nebude,“ přiznal Radek Šindelář, vedoucí sekretář Řídící komise pro Moravu.

Ta bude rozhodovat o osudu Moravskoslezské fotbalové ligy a všech tří skupin divize. „Teď se bude vše odvíjet od nařízení vlády. Řešíme situaci především v MSFL, protože pokud by se na podzim už nehrálo, na jaře by kluby měly odehrát třiadvacet mistrovských utkání, to je pořádná porce,“ vysvětlil.

I proto měli zástupci třetiligových klubů minulý pátek v Olomouci schůzku, na níž řešili, jak dál. „Řídící komise pro Moravu zasedne tuto středu, kdy bude, v závislosti na jednání Výkonného výboru FAČR v Praze, podrobně o celé situaci znovu jednat. Do třicátého října by se mělo definitivně rozhodnout, aby kluby neustále nežily v nejistotě,“ nastínil.

U všech tří skupin divizí takový problém není. „Pokud by se v ní na podzim už neodehrálo ani kolo, zbývalo by jich na jaro šestnáct. To není nic fatálního, vždyť ještě dva roky zpátky to byla v podstatě tradiční porce utkání pro polovinu sezony,“ komentoval.

V každém případě ovšem platí, že kvůli jedinému kolu se soutěže znovu nerozběhnou. „Pokud to má mít smysl, musela by se odehrát alespoň tři kola,“ dodal Šindelář.

Také na Krajském fotbalovém svazu Vysočiny stále ještě neodpískali možnost, že by fotbalisté na podzim vyběhli ke svým utkáním. „V tuto chvíli máme zbývající tři kola přesunutá kola na termíny po skončení výjimečného stavu. To znamená, že by se znovu hrálo od víkendu sedmého a osmého listopadu,“ sdělil sekretář KFS Vysočina Roman Šoukal.

Otázkou ovšem je, jaké budou na Vysočině klimatické podmínky. „Dobře víme, jak to tu bývá v listopadu. Může se ale stát, že budou problémy s počasím třeba jen lokálně. Pak by to bylo na posouzení Sportovně – technické komise. Pokud se však nouzový stav prodlouží, v prosinci hrát určitě nebudeme,“ zdůraznil Šoukal.