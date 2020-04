Jakým způsobem by se se sezonou rozloučili fotbalové kluby na Vysočině? Názory se různí. Se zajímavým návrhem přišla náměšťská kabina. „Tahle sezona je odpískaná,“ proklamoval už před časem předseda klubu Jan Jabůrek a dodává: „Mohlo by se využít rozlosování soutěže. Poslední kola by mohla posloužit jako přípravné zápasy. Pro hráče bude pauza určitě dlouhá.“

Některá úskalí mu jsou však jasná. „Cestování. Třeba některé týmy v přeboru by museli jet daleko, což nebude z různých důvodů jednoduché. Pro nás by to znamenalo cestu do Žirovnice,“ dodává zkušený funkcionář.

K tomu se skepticky staví právě klub ze západní výspy Vysočiny. „Moc se k něčemu takovému ani nechci vyjadřovat. Tohle záleží na vývoji situace a rozhodnutí jiných lidí. Podle mě je jaro už úplně pasé. Osobně si myslím, že budeme rádi, když nějak zvládneme letní přípravu,“ tvrdí Miroslav Zeman, trenér Žirovnice.

Vzdálenost neřeší další klub, jenž to má skoro všude daleko. „Kluci a vlastně i já chceme hrát. Nechce se nám sedět doma, koukat a čekat. Měli jsme nějakou přípravu, investovali jsme do ní dost spoustu sil a času a chtěli bychom ji zúročit. Mistrák je sice mistrák, ale samozřejmě i tohle je dobrá možnost,“ uvažuje nahlas trenér Ledče nad Sázavou František Polák a dodává: „Třeba cestování do Velkého Meziříčí je sice dlouhé, ale nic proti tomu návrhu mít nebudu.“

V táboře nováčka z Bedřichova by nebyli proti variantě odehrát pár posledních kol v rámci přípravy na další ročník. „Pokud by se něco takového udělalo, tak bychom se zúčastnili,“ říká trenér Sokola Zbyněk Peštál. „Nebo by se daly udělat nějaké formy turnajů, případně pohár Vysočiny. Bylo by to dobré nejen pro hráče, aby se vrátili do zápasového tempa, ale i pro lidi, aby přišli na jiné myšlenky po té nepříjemné době,“ dodává Peštál.

Pro by byl i zástupce ze Žďárska. „Copak o to, nápad to není špatný. Rozhodně by klubům zmizelo shánění soupeřů. Navíc i termíny a časy jednotlivých utkání by mohly být podle toho, jak byly dopředu naplánované. Podle mého názoru by to byl dobrý tah, ale v současnosti bohužel vaříme z vody a nevíme, kdy se situace změní," řekl trenér Nové Vsi Radek Šikola.

Podobný názor se vyskytuje i v menších klubech. Slovo dostává trenér Mírovky Michal Marek: „Co si budeme povídat. Jsme fotbalisté, v zimě jsme nabrali fyzičku a fotbal nám chybí. Pokud to situace dovolí, tak si myslím, že nebudeme proti.“

Regule okolo zápasů neřeší. „Není důležité, jestli se bude výsledek započítávat nebo jakou formou se bude hrát. Budeme rádi, když si budeme moci zahrát a vrátit se k fotbalu.“ Chápe ale i druhou stránku věci. „Situace je, jaká je. Není radno si s tím zahrávat. Důležité je hlavně zdraví,“ dodává trenér átřídního účastníka.