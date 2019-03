Vysočina – Na čele tabulky se ve fotbalové I. A třídě nic nemění. Oba aspiranti brali plný počet bodů, Ledeč zvítězila v Polné a Dobronín v Leštině.

Fotbalisté Ledče (v pruhovaném) i nadále drží první místo dva body před Dobronínem. | Foto: Jan Černo

POLNÁ B – LEDEČ N. S. 1:5

Góly: 54. Holub – 3. Machala, 26. Bláha, 61. a 79. Trpišovský, 86. Toula. Rozhodčí: Šetek. ŽK: 2:1. Diváci: 85. Poločas 0:2. Ledeč n. S.: Bezděk – Prchal, Gramer, Nepovím, Bláha (43. Voplakal) – Turek (78. Kuja), Trpišovský (81. Vladyka), Toula, Pešek – Šotola, Machala. HABRY – H. BOROVÁ 1:1 V prvním poločase hrál vyrovnaný fotbal bez větších šancí na obou stranách. Habrům se povedl vstup do druhé půle, kdy se na zadní tyči prosadil Desenský. Hosté našli odpověď v 63. minutě, to se po rohovém kopu trefil Němec. Následně si Habry vypracovaly tři gólové příležitosti, které ovšem neproměnily a body se po závěrečném hvizdu rozhodčího dělily.

Góly: 46. Desenský – 63. Němec. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Habry: Semerád – Janouch, Řezníček, Vlček, Bernat – P. Vlček (68. Michal), Stránský, Korel, Desenský – Vavřička (68. Bártík), Klouček (68. Bártík). H. Borová: Pavel Veselý – Janáček, A. Chlubna, Blažek (56. J. Veselý) – J. Chlubna, L. Kučera, Němec, P. Kučera, Z. Frühbauer – Petr Veselý (80. Rakušan), Pecha. LEŠTINA – DOBRONÍN 0:2 První poločas měli v režii domácí, ale nedokázali se prosadit. Obrovskou šanci měl Císař, který pálil z otočky, ale těsně vedle. Po něm dvakrát Mišovic mířil těsně mimo tři tyče. Podobně napodobil své spoluhráče i Tomáš Aubrecht, který po rohu také poslal balon vedle branky. Hosté ohrozili branku Leštiny jen sporadicky, ale ne vážně. Po změně stran vyučil Leštinu z produktivity. Hosté se dvakrát dokázali prosadit. Nejprve se ve skrumáži svým důrazem prosadil Macek. Po něm zatáhl balon Tomáš Sedláček a zavěsil. Poté ještě hosté nedali penaltu.

Góly: 53. Macek, 67. T. Sedláček. Rozhodčí: Škorpík. ŽK: 1:1. Diváci: 88. Poločas: 0:0. Leština: Novotný – T. Aubrecht (77. Čejka), Čáslavský, Karel, Pajer – Forejt, Prchal, Císař, L. Aubrecht (85. Havel) – Mišovic, Poul (71. Bárta). LUKA N. J. – VĚŽNICE 4:0 O první gól zápasu, který měl ve své moci domácí tým, se postaral Horáček. Toho parádní průnikovou přihrávku vybídl ke skórování Navrátil. A po dalších dvou minutách se radovala Luka znovu, protože dorážející Kucarov byl tam, kde být měl, a zblízka se nemýlil. Domácí sice nehráli oslinivě, ale na zalezlého soupeře, který takřka nezlobil, to stačilo. Po změně stran se prokličkoval do šance Hintnaus, jeho střela orazítkovala tyč a míč se odrazil k Tomanovi, který byl před odkrytou svatyní a nezaváhal. Tečku udělali domácí po rohovém kopu Boháčka a nekompromisní hlavičce Navrátila.

Góly: 32. Horáček, 34. Kucarov, 65. Toman, 80. Navrátil. Rozhodčí: Rosický. Bez ŽK. Diváci: 193. Poločas 2:0. Věžnice: D. Drahoš – Fikejz, Chalupník (61. Obořil), M. Cakl, Prokeš (78. D. Cakl) – Dymáček, Pertlíček, Prokeš, Štohanzl – A. Dahoš, Smutný. POHLED – KAMENICE N. L. 1:2 Pohledští stále hrající o záchranu v soutěži vstoupili do zápasu parádně. Do lajny dostal míč Gruber, který přízemním centrem na přední tyč našel Slanaře, a ten poslal domácí do vedení. O chvíli později se opět ve velké šanci ocitl Gruber, tentokrát ho vychytal Votápek. Potom měla více ze hry Kamenice, dvakrát se vyznamenal Růžička. Ve 30. minutě se k trestnému kopu postavil Filípek a za jeho střelou se Růžička pouze podíval. Po přestávce se nejdříve nechal vyloučit Šuranský, který fauloval unikajícího Slanaře. I v deseti se povedlo Kamenici vývoj zápasu otočit. Pohled chyboval na půli hřiště, z nakopnutého míče byl faul ve vápně a pokutový kop proměnil Strašík. Vyrovnat se podařilo Šnoblovi, ale radost mu pokazil zvednutý praporek rozhodčí Bártové. V samém závěru mohl vyrovnat Michal Sobotka, ale jeho pokus zneškodnil hostující obránce.

Góly: 2. Slanař – 30. Filípek, 66. Strašík (PK). Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (53. Šuranský). Diváci: 80. Poločas: 1:1. Pohled: Růžička – Martin Sobotka, Pospíchal, Krpálek, Žeguc – Gruber (60. Venc), Eis, Slanař, Siebenbürger – Šnobl, Michal Sobotka.

Polenští nastoupili v okleštěné sestavě a hosté začali lépe. Hned ve 2. minutě podnikli výpad a Machala skóroval do odkryté branky. Pak mohli Jaroš a Tomas vyrovnat, ale jejich šance se neujaly. Ve 24. minutě zvýšil na 2:0 dorážející Bláha, a Ledečtí ještě do půlky spálili další čtyři šance, ve kterých nechali vyniknout gólmana Syberu. Po změně stran mohl snížit Jelínek, ale vychytal ho gólman Bezděk, který ale vzápětí nestačil na zakončení Holuba – 1:2. Ale domácím to nebylo nic platné, protože příležitost Jaroše na vyrovnání vyzněla doprázdna, a zbytek zápasu byl v režii hostujícího celku. Dvakrát se trefil Trpišovský, a pět minut před koncem dal výsledku podobu Toula.