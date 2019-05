Dorosty Slovanu braly tři body

Havlíčkův Brod – Dorostenci havlíčkobrodského Slovanu o víkendu uspěli. Oba týmy šly do vedení hned na začátku zápasu. Ovšem ti starší měli plné ruce práce. Soupeř totiž výsledek zápasu ještě do poločasu otočil. Brod pak vstřelil vyrovnávací gól do kabiny a po změně stran Pabousek poslal svůj tým do vedení.

DERBY. Jihlava změřila síly s Třebíčí. Uspěla z poloviny. Starší dorost padl, mladší si odvezl tři body. | Foto: Deník / Jan Černo

DIVIZE ST. DOROSTU - 23. KOLO H. BROD – SVRATKA BRNO 3:2 Góly: 9. Kubát, 45. a 70. Pabousek – 10. a 21. Vacula. Rozhodčí: Švehla. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (90. Čurda). Diváci: 47. Poločas: 2:2. H. Brod: Kandr – Fejt, Dočkal, Bouma, Peca, Kubát (85. Chalupa), Šilhart (76. Král), Pabousek, Synecký, Cakl, Žáček (90. Jiránek). PELHŘIMOV – HUMPOLEC 5:2 Góly: 18. a 20. Vaňkát, 26. Bednář (PK), 44. Fikar, 82. Pernica – 40. Sládek, 80. Havel. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 2:4. Diváci: 70. Poločas: 4:1. TŘEBÍČ – JIHLAVA B 2:1 Góly: 54. Vrba, 74. Jeřábek – 34. Vraspír. Rozhodčí: Nejezchleb. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Poločas: 0:1. V. MEZIŘÍČÍ – ZNOJMO 0:11 Góly: 15. a 53. Kohoutek, 22. a 55. Pohanka, 46., 65. a 78. Stix, 73. a 87. Dolejší, 75. Pacula, 84. Sivera (PK). Rozhodčí: Mayer. ŽK: 2:0. Diváci: 30. Poločas: 0:2. ŽĎÁR N. S. – LÍŠEŇ B 1:1 Góly: 45. Titauer – 8. Lukšija. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:3. Diváci: 40. Poločas: 1:1. Ostatní výsledky: Kyjov – Sparta Brno 3:1, Břeclav – Hodonín 0:4. DIVIZE ML. DOROSTU - 23. KOLO H. BROD – SVRATKA BRNO 3:0 Góly: 2. Novák, 72. Šilhart, Valíček. Rozhodčí: Machač. ŽK: 0:3. Diváci: 40. Poločas: 1:0. H. Brod: Kolář – Kubát (50. Víšek), Svoboda (67. Delín), Novák, Polák (46. Pecen), Ešner (70. Gruber), Fejt, Šilhart, Trojan (56. Piskač), Blažej (54. Valíček), Šimánek. ŽĎÁR N. S. – LÍŠEŇ B 3:3 Góly: 54. Zlesák, 68. Toczyski, 63. Přibyl – 61. Vlach, 70. Gill, 77. Válek. Rozhodčí: Nápravník. ŽK: 1:0. Diváci: 69. Poločas: 0:0. PELHŘIMOV – HUMPOLEC 1:2 Góly: 76. Poul – 44. a 80. Koten. Rozhodčí: Voneš. ŽK: 0:1. Diváci: 69. Poločas: 0:0. V. MEZIŘÍČÍ – ZNOJMO 0:12 Góly: 1., 43., 53. a 66. Kouřil, 24. a 61. Vocílka, 36. Tumurbaatar, 50. a 77. Kocanda, 59. Škuta, 64. Pavlačka (PK), 70. Kašpárek. Rozhodčí: Maar. ŽK: 0:0. Diváci: 20. Poločas: 0:3. TŘEBÍČ – JIHLAVA B 2:3 Góly: 24. a 54. Zahrádka – 61. a 64. Krejčí, 78. Folejtar. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 0:0. Diváci: 60. Poločas: 1:0. Ostatní výsledky: Břeclav – Hodonín 0:7, Kyjov – Sparta Brno 0:5.

Autor: Edita Palkovičová