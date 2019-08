„První poločas jsme byli lepším celkem, dařila se nám kombinace. Měli jsme i nějaké šance a úvodní branku jsme vstřelili z trestného kopu. Druhý poločas už domácí zvýšili snahu, začali více napadat a my jsme se stáhli do defenzivy. Nechali jsme se zatlačit a naše individuální chyby pomohly domácím k vítězství,“ zhodnotil duel brodský trenér Jiří Pabousek.

Gól H. Brodu: Darkeh. Poločas: 1:0. H. Brod: Kubát – Štědrý, Hloušek, Svoboda, Cakl – Látera, L. Peřina, Pabousek, D. Henek, Fikar – Darkeh. Střídali: Kandr, T. Karlík, Franc.

PARDUBICE B – ŽDÍREC N. D. 3:0

„Musel jsem se obejít bez třinácti hráčů. Soupeř byl hodně kombinovaný, měl hned jedenáct hráčů z A-týmu. My jsme zvládli zápas fyzicky, a až na některé mezery kompaktně. Byla to pro nás dobrá příprava, hodně zajímavé utkání. Zdravotní stav musíme nějak dát dokupy, mám z toho výrazné vrásky,“ řekl k utkání Martin Slavík, trenér Ždírce.

Poločas: 2:0. Ždírec n. D.: Pometlo (46. Bartaloš) Rambousek (80. Dočekal), Outrata, Pelikán, Dočekal (46. Zahradník) – Málek (80. Soukup), Pátek (80. P. Novotný) – Klimeš (46. Sytko), P. Novotný (65. J. Novotný), O. Slavík (75. Klimeš) – Vopršal.

CHOTĚBOŘ – POLNÁ 3:1

„Z naší strany to bylo hodně povedené utkání. Byli jsme aktivní, dostávali jsme se do šancí, a když se soupeř dostal asi dvakrát do nebezpečné situace, tak ji vyřešil Dobrovolný. Jsem opravdu spokojený,“ potvrdil chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Góly Chotěboře: Hanousek, Martin Somerauer (PK), Keller. Poločas: 1:1. Chotěboř: Dobrovolný – Tůma, V. Janda, Cestr, R. Odvářka – Bělovský, Martin Somerauer, Marek Somerauer, Chlad – Dvořák, Hanousek. Střídali: Marek, Neuvirt, Keller, Filip, F. Janda, Nedvěd.

TŘEMOŠNICE – LEDEČ N. S. 3:2

„Soupeř byl lepší na balonu, byl silnější v kombinaci. My jsme hráli spíše na brejky. Jinak jsme podali vcelku slušný výkon,“ řekl hrající trenér Martin Nepovím.

Góly Ledče n. S.: Nepovím, Trpišovský. Poločas: 1:1. Ledeč n. S.: Beránek – F. Gramer, Šíma, Petřík, Karel – Havel, Nepovím, S. Bezděk, J. Gramer – Trpišovský, Martínek.

PŘIBYSLAV – R. SVRATKA 1:1

„V první půli byla hra z naší strany dobrá, ale pak jsme neproměnili několik šanci, ani penaltu jsme nedali a začali jsme se trápit,“ uznal přibyslavský kouč František Polák.

Gól Přibyslavi: Vostál. Poločas: 0:0. Přibyslav: Pazderka – Pochop, Prchal, Vopršal, Ondra – Imramovský, Krčál, Sibera, Škacha, J. Bačkovský – Vostál. Střídali: Růžička, Stejskal, Bouma.