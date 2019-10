Hosté potvrdili roli favorita od první minuty. Tlačili se před branku domácích. Celý poločas se většinou odehrával na jejich polovině, ale úplně soupeře do vyložených šancí nepustili. První dvě branky padly po standardních situacích nejprve z rohu a následně po penaltě. Domácí žádnou šanci neměli, spíše spoléhali na obranu.

Po změně stran byli stále hosté lepší, ale domácím se podařilo místy hru vyrovnat a ohrozit i branku hostů. Hosté navýšili vedení, ale po hodině hry nadvakrát překonal brankáře Němec. Pět minut před koncem pak pojistku přidal po pěkné kombinaci Sedlák.

"Hosté potvrdili roli favorita, byli hlavně v prvním poločase lepším týmem a zaslouženě si odvezli tři body," řekl k utkání brodský kouč Jiří Pabousek.

Góly: 62. Němec – 34. Černín, 43. Kroutil (PK), 57. a 85. Sedlák. Rozhodčí: Müller. ŽK: 3:1. Diváci: 85. Poločas: 0:2. H. Brod: Kubát – Štědrý, Hloušek, Kouya-Kouya (75. P. Karlík), Cakl – J. Henek, L. Peřina, Pabousek (58. J. Peřina), T. Karlík (81. Horn), Fikar - Němec. Zbrojovka Brno B: Marek – Chyla (56. Blažík), Kotula, Papež, Mach – Jambor, Kroutil (75. Holman), Sedlák, Jurásek – Černín, Pachlopník (75. Slunský). Nejlepší hráči: Kubát – Jambor, Pachlopník.

ŽDÍREC N. D. – LANŽHOT 0:4

Domácí vstoupili do utkání velmi dobře, měli několik šancí. Pelikán na začátku nastřelil vnitřní tyč, pak Vopršal nedal tváří v tvář brankáři a dvakrát selhal Pavel Novotný. Soupeř se dostal do šance až po dvaceti minutách. Ráz utkání určila červená karta Fikara po strkanici. My jsme se trochu stáhli, ale už ve zbytku poločasu šance nebyly.

Po změně stran neuhlídali domácí hned po dvou minutách standardní situaci, kdy se objevil osamocený Dovhanyuk. Hosté pak zbytečně inkasovali také červenou kartu. Po deseti minutách opět Dovhanyuk navýšil na 2:0. Za deset minut zatáhl za záchrannou brzdu Málek. Šel předčasně do sprch a navíc se kopala penalta. Konec zápasu byl pak velká divočina.

"První půl hodinu se hrál třetiligový fotbal. Celý zápas ovlivnilo brzké vyloučení, a chyby budeme hledat jen sami za sebe. Ať už to bylo, jak to bylo. Je to škoda, mohl to být vrchol podzimu," zhodnotil duel ždírecký trenér Martin Slavík.

Góly: 47., 57. a 67. (PK) Dovhanyuk, 90. Bartoš. Rozhodčí: Marinč. ŽK: 3:4. ČK: 2:1 (26. Fikar, 66. Málek – 55. Hílek). Diváci: 220. Poločas: 0:0. Ždírec n. D.: Bartaloš – Málek, Pelikán, Fikar, Bureš – Koutný (38. Jeníček), J. Novotný (77. Zahradník), P. Novotný, Pátek (74. Kolouch) – Mrázek (84. Klimeš), Vopršal. Lanžhot: Klimeš – Hílek, Simandl, Bartoš (90. Svitok), Kleiber (84. Lenhard) – Dovhanyuk (90. Bakus), Bárta, Šenk, Dobšíček – Královič, Mikúšek. Nejlepší hráči: J. Novotný – Dovhanyuk, Bartoš.