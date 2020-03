A i přesto se havlíčko-brodské fotbalové celky dál snaží připravovat a doufat v to, že se jaro nakonec rozjede. „Vůbec nevíme, jak to bude. Je to ve hvězdách, ale chceme pokračovat v tréninku, pokud to samozřejmě počasí dovolí,“ potvrdil kouč Mírovky Michal Marek. Stejně na tom jsou i v Tisu. „Děti netrénují až do odvolání, ale my chlapi se asi scházet budeme,“ řekl Josef Zezulák, hráč a člen výboru klubu.

Ledečský celek natáhne zimní přípravu, jak jen to bude nutné. „Vlastně už to bude jarní příprava. A tu jsem ještě nedělal, nemám s tím zkušenosti,“ odlehčil situaci kouč František Polák, který vše směřoval na mistrovské utkání. „Bohužel situace je taková, jaká je, musíme dbát na zdraví hráčů. Já doufám, že se to posune jen o měsíc,“ přeje si Polák.

V Mírovce řešili hlavně to, kde budou probíhat tréninky. Svěřenci Michala Marka totiž jezdili na umělou trávu do Havlíčkova Brodu. Sportovní areál Na Losích je ale uzavřený. „S Michalem Netopilíkem jsme se tak domluvili, že budeme normálně fungovat a budeme trénovat na naší trávě, která je v docela dobrém stavu. Kvótu třiceti lidí určitě splníme,“ souhlasil mírovský trenér, který se na jarní část sezony těšil. „Já bych samozřejmě byl rád, kdyby se hrálo, ale nikdo asi nečekal, jakým směrem se to ubírá. S tím nic neuděláme. Přeci jen zdraví máme jen jedno,“ uznal Marek. Toho si tak rodina užije dosytosti. „Syn hraje fotbal, takže trávím čas s ním, chodíme ven a trénujeme spolu. Musím říct, že mi fotbal chybí. Hrozné je, že když zapnu čtyřku, tak není na co koukat,“ povzdechl si.

Pauzu si zatím udělali ve Ždírci nad Doubravou. Divizní celek od minulého týdne netrénuje. „V pátek jsem trénink zrušil a až do středy nic v plánu nemáme. Kluci mají individuální plán. Teď číháme a čekáme, co bude dál,“ potvrdil trenér Tatranu Martin Slavík, který na začátku týdne rozhodne co dál. „Musíme to správně vyhodnotit. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se hrálo, ale fotbal je teď na druhé koleji. Když to ale vezmu z pohledu fotbalového, tak by byla škoda, kdyby kluci ztratili tři měsíce práce,“ dodal.