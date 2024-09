Po sobotním výbuchu 1:4 v Gruzii zdolali čeští fotbalisté v úterý ve druhém utkání skupiny B Ligy národů Ukrajinu v „domácím“ prostředí 3:2. Ty uvozovky jsou na místě, protože na prakticky plném stadionu Slavie tvořili příznivci Ruskem napadeného státu dobré dvě třetiny.

Není se co divit, od vypuknutí válečného konfliktu utekli z napadané Ukrajiny do Česka vyšší statisíce uprchlíků. Na atmosféře to samozřejmě bylo znát, což v rozhovorech po utkání, někdo méně, jiní hodně ostře, čeští reprezentanti hojně zmiňovali.

Za všechny stačí slova levého záložníka Václava Černého o tom, že „nás čeští fanoušci hodili po jednom neúspěchu přes palubu“. Tak to prrr. Lístky na zápas se prodávaly dobře měsíc dopředu, sobotní ostuda v Gruzii měla na diváckém složení v úterním Edenu jen minimální vliv.

Spíše bych to otočil. Po dlouhé době Češi s odřenými zády vyhrají, zaplaťpánbůh za to, ale místo slov pokory přijde okamžitý útok na fanoušky. Tak pozor, pánové, tímhle způsobem to rozhodně nepůjde. Myslet si, že po sérii nezdarů jednou vyhraji, při vší úctě k Ukrajině, nad žádnou věhlasnou evropskou značkou, a je všechno zapomenuto, to snad nemůže nikdo myslet vážně!

Ať se ve vedení reprezentace, potažmo svazu, podívají na špičkové české kluby. Pravidelně plné stadiony Sparty, Slavie či Plzně nespadly samy z nebe. Je za nimi tvrdá práce několika posledních let. A stejně tak to funguje také u reprezentace. A podobné věty, které zazněly po výhře nad Ukrajinci, jen prohlubují současný nevalný stav.

Všechno to začíná a končí tím, jakým způsobem se český nároďák prezentuje. Vybavte si události okolo ní za poslední rok a moc dobře vám nebude. Jen namátkou, klopýtání v kvalifikaci Eura se soupeři evropského průměru či podprůměru, kauza Belmondo, prapodivný výběr nového trenéra, vystoupení na Euru s hrou z minulého století, trapné až ostudné fiasko v Gruzii.

Diví se ještě někdo, že repre netáhne? Ano, český fanoušek chce v první řadě výsledky, to je fakt. Jsem ale přesvědčený, stejně tak ho zajímá způsob, jakým se k nim dojde. A současný výběr pod vedením Ivana Haška, za jeho předchůdce to nebylo jiné, se prezentuje takovým způsobem, že je i laikovi na první pohled jasné, že národní tým nemá žádnou herní tvář.

Za osm měsíců působení u mužstva dost šílená výpověď pro realizační tým. Příště proto, chlapci, vážit slova. Je příhodnější začít s kritikou u sebe, ne u fanoušků…