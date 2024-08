Zatímco národní tým jakoby v posledních letech neustále přešlapoval na místě, české fotbalové kluby sklízí na evropském poli dlouho nevídané úspěchy. Čím je to způsobené?

Je to situace, kterou český fotbal za celých třicet let bez Slováků dosud nezažil. Reprezentační výběr nezáří (to už známe), naproti tomu české kluby doslova excelují v posledních sezonách v evropských pohárech. Ale jako všechno v lidském životě, i tento kontrast má své opodstatnění.

Nejprve ta smutnější polovina současné reality. Národní tým odehrál závěrečný duel základní skupiny neúspěšného Eura ve středu 26. června. Dala by se očekávat podrobná, ale také rychlá analýza výbuchu, kdy Češi nejsou schopni porazit už ani Gruzii.

Realita? Po dlouhých 49 dnech kouč repre Ivan Hašek předložil analýzu, kterou vedení FAČR přijalo a jeho pozici u reprezentace jen potvrdilo. To se očekávalo, Hašek dostal mandát směrem k postupu na mistrovství světa za další dva roky. Výsledky jeho analýzy jsou ovšem trošku úsměvné.

To, že mají čeští fotbalisté problémy v individuální práci s balonem a tvořivostí přece není žádná novinka. Stejně i to, že tyto neduhy začínají už u mládeže. Běhat, bořit, soupeře ušlapat, tak se vychovávají čeští mladíčci. Takovou analýzu dokážu udělat i já od stolu. Klíčová role trenéra je přece v tom, dokázat na stávající hráče nalézt takový systém hry, v němž budou maximálně nebezpeční. I přes výše zmíněné tu totiž kvalitní hráči pořád jsou.

Naopak velkou radost musí českým fandům dělat vystoupení klubů v evropských pohárech. Pět duelů v uplynulém týdnu, pět výher a čtyři postupy, když ostravský Baník nešťastně vypadl až na penaltový rozstřel. Špičkové české kluby se totiž naučily, jak pracovat, pokud chcete být úspěšný.

Pravda, trvalo to, ale od Sparty, Slavie či Plzně se poznatky rychle šíří do dalších klubů. Fotbal dnes je už skoro věda, v níž rozhodují o úspěchu či neúspěchu úplné drobnosti.

Kdo tohle nepochopil, nemá šanci uspět…