Havlíčkobrodsko – Parádně rozjetý podzim mají rezerva Havlíčkova Brodu a Havlíčkova Borová.

Fotbalisté Borové (v červeném) si dokázali doma poradit s favorizovanou Kamenicí nad Lipou přesvědčivým výsledkem 4:0. | Foto: Ivo Havlík

Oba celky o víkendu shodně nastřílely soupeřům čtyři branky.

DOBRONÍN – H. BROD B 1:4

V první půlce byla rezerva Brodu lepší, a neuškodilo jí ani to, že v 9. minutě chytil Görner penaltu. Chvíli poté totiž vyslal Štědrý nechytatelnou ránu do šibenice a hosté vedli. Srovnat mohl Laňka, ale Rezničenko svůj tým podržel. Po necelé půlhodině hry už to bylo 0:2, když se po rohu prosadil nekrytý Nechvátal. Do přestávky mohl snížit Macek, ale samostatný únik gólem nezakončil. Po změně stran se domácí zmátožili, ale rychlý brejk a povedené zakončení Nechvátala Dobronínu vzalo vítr z plachet. Pak sice Laňka vybojoval míč a naservíroval ho Mackovi, který nezaváhal, jenže hosté si vedení hlídali a v závěru jej ještě zvýraznil Teplan.

Góly: 62. Macek – 12. Štědrý, 29. a 55. Nechvátal, 79. Teplan. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 5:1. Diváci: 50. Poločas 0:2. H. Brod B: Rezničenko – Molák, Wendl, Kuchta, Novotný – Hübner, Fialka (69. Halák), Hejkal (65. Udržal), Tepla – Nechvátal, Štědrý.

H. BOROVÁ – KAMENICE N. L. 4:0

Od úvodních minut byli domácí lepším týmem a vytvářeli si gólové příležitosti. Nejdříve se zastřelovali Havlíček s Petrem Veselým a na druhé straně zahrozil Dvořák.

V 19. minutě se přesně k tyči trefil Provazník a o tři minuty později Patrik Kučera. Po přestávce připravil gólovou šanci Jaroslav Veselý pro bratra Petra a bylo to 3:0. Následně byl ve vápně faulován Patrik Kučera a Petr Veselý pokutový kop proměnil. Domácí si vytvořili další šance, tu největší zahodil Janáček.

Góly: 19. Provazník, 56. a 62. Petr Veselý (druhý z PK), 22. P. Kučera. Rozhodčí: Holý. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 2:0. H. Borová: Pavel Veselý – Chlubna, Blažek, J. Veselý, L. Kučera – Havlíček (65. Janáček), Frühbauer, Němec (72. Antl), P. Kučera – Provazník, Petr Veselý (75. Hospodka).

LEŠTINA – POHLED 4:1

Leština začala aktivně a dvakrát se dostala do zakončení. Jenže v desáté minutě hosté podnikli brejk a Moučka poslal Pohled do vedení. Potom začala Leština ještě více kousat a několikrát se vyznamenal Růžička. Po půlhodině hry se domácí dočkali vyrovnání, když se nedomluvil Eis s gólmanem a Mišovic trestal. Po přestávce začal Pohled náporem, největší šanci zazdil Klement a následně došla Pohledu fyzička, navíc se nechal po dvou žlutých kartách vyloučit Lukáš Sobotka. Domácí, tak měli usnadněnou úlohu a s přehledem rozhodli o svém zaslouženém vítězství.

Góly: 30. Mišovic, 63. Forejt, 79. Prchal, 90. Bárta – 10. Moučka. Rozhodčí: Kuchyňa. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (70. L. Sobotka). Diváci: 100. Poločas: 1:1. Leština: Neuvirth – T. Aubrecht, Proněk, Čáslavský, Karel – Prchal (69. Bárta), Forejt, L. Aubrecht (78. Sobek), Poul – Piskač, Mišovic (88. Mrkvička). Pohled: Růžička – Eis, M. Sobotka, Pospíchal (15. Paušíma), Meloun – Zych, Klement, Venc, L. Sobotka – Polák (68. Janďourek), Moučka.

VĚŽNICE – BEDŘICHOV 1:1

Na těžkém terénu se hrál oboustranně bojovný a průměrný fotbal. Domácí ve 14. minutě nastřelili Prokšem tyč, hosté naopak břevno. Po změně stran se ujali vedení po chybě brankáře hosté. Dáňa měl jednoduchý úkol, balon posílal do prázdné brány. V 75. minutě měly Věžnice výhodu pokutového kopu, který s přehledem proměnil Šimoníček. Utkání tak skončilo spravedlivou remízou.

Góly: 75. Šimoníček (PK) – 67. Dáňa. Rozhodčí: Rygl. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (80. Šejstal). Diváků: 50. Poločas: 0:0. Věžnice: D. Drahoš – Novotný, A. Drahoš, Prokeš, Fikejz – Mottl, Štohanzl (66. Kunc), Šimoníček, Marek Chalupník – Šejstal, Smutný.

HABRY – SPEŘICE 2:3

Začátek přinesl vcelku pohledný a kombinační fotbal. Oba celky se oťukávaly, ale první se osmělili domácí. Ve 12. minutě se parádní trefou z přímého volného kopu trefil Michal. Jenže o šest minut později bylo srovnáno. Speřice předvedly rychlou křídelní akci a zpětnou přihrávku si domácí defakto srazili sami do vlastní branky. Do poločasu byly Habry lepším týmem, ale šance Kloučka a Kudláčka lapil speřický Duben. Do druhého poločasu lépe vstoupili opět domácí, když pěknou akci zakončil Stránský. Hosté hráli od 69. minuty v devíti, když obě vyloučení byli po jejich nedisciplinovanosti. Když už to vypadalo, že Habry utkání dotáhnou do vítězného konce, tak udělaly dvě obrovské individuální chyby a prohrály 2:3. „Proti devíti jsme si vysloužili akorát ostudu," uznal domácí kouč Jiří Černý.

Góly: 12. Michal, 49. Stránský – 18. Štěpán, 76. Čihák, 78. Morava. Rozhodčí: Staněk. ŽK: 4:5. ČK: 0:2 (44. Štěpán, 69. Vlček). Diváci: 110. Poločas: 1:1. Habry: Novotný – Vavřička, Janouch, Michala, Moravec (75. Kvanka) – Korel, Vlček, Bělák, Klouček – Stránský, Kudláček.