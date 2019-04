H. BROD – ŽDÍREC N.D . 1:4

Domácím vůbec nevyšel úvod zápasu, když prvních pětadvacet minut byli lepším týmem hosté, ale žádnou gólovou příležitost si nevytvořili. Pak se ale hra vyrovnala, přišel dokonce i vedoucí gól, kdy se pěknou střelou prosadil Ladislav Peřina. Jenže hosté ještě do poločasu stihli srovnat, když využil špatného odkopu Kubáta Mrázek.

Po změně stran se opět lépe uvedli hosté, kterým se hned po návratu z kabin podařilo jít do vedení. K odraženému balonu se dostal Veselský a střelou z pětadvaceti metrů poslal svůj tým do vedení. A to domácí zlomilo.

Havlíčkův Brod se ještě pokusil hru otevřít a s výsledkem něco udělat, ale naopak dvakrát inkasoval z brejku. "Očekával jsem po vydařených dovu zápasech lepší výkon. Bohužel v derby jsme očekávání nenaplnili. Soupeři jsme navíc pomohli k vítězství, ale nakonec si ho zasloužil," řekl k utkání domácí kouč Jiří Pabousek.

Góly: 41. L. Peřina – 43. a 77. Mrázek, 47. Veselský, 88. P. Novotný. Rozhodčí: Hovorka. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 1:1. H. Brod: Kubát – Svoboda, Vrzal, Ondráček (21. Polcar), Pabousek (81. Nedvěd) – Štědrý, L. Peřina, J. Henek, Fikar (74. Hloušek) – Veselský, Karlík. Ždírec n. D.: Bílek – Fikar, Jeníček, Pátek (87. Dočekal), Pelíkán – Štukhejl, J. Novotný, P. Novotný, Klimeš (80. Malínský) – Veselský, Mrázek (89. Dvořák). Nejlepší hráči: L. Peřina – Fikar, P. Novotný.