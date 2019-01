Vysočina – Také šesté kolo krajského přeboru se neobešlo bez ztrát.

Zatímco fotbalisté Přibyslavi (u míče Jan Flekal) měli o víkendu volno, Humpolec hrál v Čáslavicích. Tam bez problémů vyhrál 4:1. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Odložen byl hned úvodní páteční duel ve Velké Bíteši a nepříznivé prognózy se splnily i u derby Chotěboř – Ždírec n. D.

ŽIROVNICE – SAPELI POLNÁ 0:1

Žirovnice sehrála druhé smolné utkání, stejně jako před týdnem v Humpolci ji připravil o bodový zisk gól v samém závěru. Hned v prvním minutě se mohl zapsat mezi střelce Pokorný, ale Koubek si při likvidaci jeho pokusu připsal první a rozhodně ne poslední kvalitní zákrok v zápase. Na druhé straně z protiútoku zahrozil Padrnos, ale ani on nedokázal změnit bezbrankové skóre. Hodinu se hrál vyrovnaný fotbal, více šancí si v tomto časovém úseku vypracovali hosté. Těm ale pak zřejmě začaly docházet síly, Žirovnice se dostala do tlaku a mohla několikrát rozhodnout. Po gólu volala hlavně šance Rozporky, jenže vychytal ho výtečný Koubek. Udeřilo tedy na druhé straně, centr Padrnose poslal z voleje do sítě střídající Fišer.

Gól: 87. Fišer. Rozhodčí: J. Rosický. ŽK: 0:2. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Žirovnice: Dvořák – Knotek, P. Houška, Staněk, Svoboda – Rozporka, Vodáček, T. Houška, Vilímek (72. J. Houška) – Pokorný (60. Čáp), Adamec. Sapeli Polná: Koubek – Takács (78. Fišer), Rychtecký, Tržil, Zamazal – Slezák (65. Vacek), Brnický, Barák, Dvořáček (89. Lokvenc) – Padrnos, Bratršovský. Nejlepší hráči: P. Houška – Koubek, Bratršovský.

JEMNICKO – OKŘÍŠKY 3:1

Domácí začali na podmáčeném terénu lépe, když po Mácově centru trefil Tobolka tyč. Hosté kontrovali po Bastlově uličce, kterou vysunul Tůmu, ale jeho zakončení stačila obrana zablokovat. V 10. minutě se k odraženému míči dostal Jan Kříž, obhodil si okříšského obránce a poprvé prostřelil Fialu. Hostitelé se ale ukolébali a ve zbytku poločasu měly více ze hry Okříšky. Hosté vyrovnali po brejku Bastlem a dál byli fotbalovější. Domácí zahrozili až těsně před pauzou, kdy Morkusův trestný kop propadl a zastavil se na břevně. Jemnicko bylo ve druhé půli aktivnější a hned zkraje vyzkoušel Křivánek pohotovost Fialy, který střelu s námahou vytěsnil. Jemnicko si vzalo vedení zpět v 56. minutě. Koutného centr zakončil k tyči František Kříž. Domácí kanonýr o deset minut později vybídl ke skórování Křivánka, který trefil míč pod víko.

Góly: 10. J. Kříž, 56. F. Kříž, 66. Křivánek – 25. Bastl. Rozhodčí: Fabeš. ŽK. 3:1. Diváci: 220. Jemnicko: Novák – Smetana, Borkovec, Koutný, Kincl – Křivánek (86. Bastl), Tobolka, Morkus, Máca – J. Kříž (89. Liška), F. Kříž. Okříšky: Fiala – Zeman, Dočekal, Široký (83. Zeman), Dočkal – Dubský, Řezáč, Ustohal (74. Z. Ryšavý), Bastl – Linhart, Tůma (79. R. Ryšavý). Nejlepší hráči: Kincl, Koutný – Tůma.

HERÁLEC ZR – JAROMĚŘICE 1:1

Už ve 2. minutě měl lídr tabulky tutovku, Skála mířil nad. Poté se ve dvou příležitostech tváří v tvář brankáři ocitl Najman, poprvé ho gólman vychytal, podruhé pálil vedle. Domácí pokračovali v převaze, vyloženě se však trápili v koncovce. Jaroměřice předváděly takticky vyspělý výkon, nic nevymýšlely a sázely na dlouhé nákopy a bojovnost před vápnem. V utkání se rozezvučela hned tři břevna. V první i druhé půli měl štěstí gólman Rousek, v 80. minutě i Žďánský. Kdyby byl poločas 2:0, nikdo by se nemohl divit, ale paradoxně to byli hosté, kteří šli do vedení. V 65. minutě přilétl další z mnoha nákopů od brankáře na útočnou polovinu Jaroměřic, Neumann si balon zpracoval a poslal ho do sítě. Domácímu trenérovi vyšlo střídání. Výborně hrající Cestr si po nákopu z levé strany naběhl k tyči a vyrovnal.

Góly: 82. Cestr – 65. Neumann. Rozhodčí: Čamra. ŽK: 2:2. Diváci: 320. Poločas: 0:0. Herálec: Žďánský – J. Ptaszek, O. Černý, Uchytil, Okurka – Slováček (71. Cestr), Skála, Hamák (54. Cach), Boháč – Šustáček, Najman. Jaroměřice: Rousek – D. Karásek, Urbánek, Křivánek, Kopeček – Hrobař (85. Melán), Neumann, Novotný, Kalay (71. Macháček) – Rygl (78. Kunst), Z. Karásek. Nejlepší hráči: Žďánský, Cestr – Rousek.

LUKA N. J. – TŘEŠŤ 1:1

Derby začalo pozvolna a ještě před průtrží mračen stihli domácí udeřit. Boháček narýsoval krásnou kolmici mezi stopery na nabíhajícího Hrdličku, který píchl míč kolem bezmocného Zimoly. Vzápětí hlavičkoval Navrátil do míst, kde stál hostující brankář. Ten měl po dalších dvou minutách opět plné ruce práce. Další míč poslal do vápna Číhal, ale Vařejka mířil do středu branky. To už vydatně pršelo, takže míč na promáčeném trávníku hráče moc neposlouchal, i když šance k vidění byly. Trnka hlavičkoval v dobré pozici nad branku, Mareš pálil vedle. Na druhé straně nedosáhl na centr Trombelliho Navrátil. V závěru poločasu neuspěl ani dorážející Tausch.

Hned na začátku druhé půlky se Třešť dočkala vyrovnání. Kozojeda podrazil ve vápně P. Hintnaus a Procházka penaltu s přehledem proměnil. I když míč hráče příliš neposlouchal, tak pár solidních akcí k vidění bylo. Ve finále ale chyběla oběma týmům přesnost. Aktivní Hrdlička pálil těsně vedle a asi největší možnost rozhodnout měl Mašek, jenže na malém vápně míč minul. Těsně před koncem zahrával z vápna přímý kop Trnka, ale trefil jen zeď.

Góly: 17. Hrdlička – 48. Procházka (PK). Rozhodčí: Jahoda. ŽK: 1:2. Diváci: 230. Poločas 1:0. Luka n. J.: Čermák – Trombelli, Lapeš, Bratršovský, Číhal – P. Hintnaus (74. M. Hintnaus), Horáček, Boháček (70. Kucarov), Navrátil, Vařejka (60. Mašek) – Hrdlička. Třešť: Zimola – Tausch, Procházka, Kodys – Kozojed, Sedláček, Trnka, Gutwald, Mareš – Chalupský (77. Lacina), Císař (80. Petráš). Nejlepší hráči: Hrdlička – Kozojed, Procházka.

ČÁSL.-SÁDEK – HUMPOLEC 1:4

Hosté měli raketový nástup do utkání a už ve druhé minutě otevřel skóre Dalík. Domácí se z letargie neprobrali a to soupeř nemilosrdně trestal. Humpolec do půlhodiny vedl už rozdílem třídy, a do druhého poločasu si tak odnesl luxusní tříbrankový náskok. Čáslavice se ve druhém poločase sice zlepšily, ale bez gólového efektu. Zkušenější hosté si výsledek bez problému hlídali a v 81. minutě zvyšoval už na 0:4 střídající Honzárek. Domácí stačili už jen korigovat lobem Vybírala.

Góly: 84. Vybíral – 2. Dalík, 21. a 26. Pícha, 81. Honzárek. Rozhodčí: Sláma. ŽK: 2:3. Diváci: 150. Poločas: 0:3. Čáslavice-Sádek: Roudenský – Lampíř, Zikmund, Chládek, Menčík – Vybíral, Plichta, Čermák, Barák (74. Rygl) – Pislcajk (8. Kopl), Kurtin. Humpolec: Padrnos – Jeřábek (46. Honzárek), Pecha, Nermut, Pícha, Paťha (82 Podoba), Maršík, Prokop (85. Procházka), Dalík, Pikl, Kopic. Nejlepší hráči: Plichta – Padrnos, Pícha.

SVĚTLÁ N. S. – M. BUDĚJOVICE 1:1

Do utkání lépe vstoupili domácí, kteří si do patnácté minuty vytvořili hned tři šance. Ty ale zůstaly bez odezvy. Hosté se do útoků dostávali jen sporadicky. Poté Vodička poslal z penaltového puntíku balon do břevna. Světlá se dočkala až ve 34. minutě, kdy se trefil Křikava. Těsně před poločasem a hned po změně stran se třikrát blýskl Janota. Jenže pak utkání začalo být příliš nervózní a vyhecované. Světlá neproměnila své šance, a tak konečnou podobu výsledku dal Kyzlink z penalty.

Góly: 34. Křikava – 76. Kyzlink (PK). Rozhodčí: Tomášek. ŽK: 6:4. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Světlá: Janota – Císař, Petřík, Petrus, Dvořák – Rezek, P. Čuřík, Vodička, Křikava – V. Čuřík, Štros. M. Budějovice: Jelínek – Novotný, Šikor, Busta – Pařízek (87. Pokorný), Švanda (70. Kyzlink), Dušek, Svoboda, Procházka – Stehlík, Šplíchal. Nejlepší hráči: Štros, V. Čuřík – Šplíchal.

V. BÍTEŠ – PŘIBYSLAV

Odloženo pro nezpůsobilý terén.

CHOTĚBOŘ – ŽDÍREC N. D.

Odloženo pro nezpůsobilý terén na 28. října (14.00).

1. Herálec ZR 7 6 1 0 17:3 19

2. Jemnicko 7 4 2 1 21:12 14

3. Sapeli Polná 7 4 2 1 16:7 14

4. Ždírec n. D. 6 3 3 0 10:2 12

5. M. Budějovice 7 3 2 2 11:7 11

6. Přibyslav 6 3 1 2 10:8 10

7. Světlá n. S. 7 3 1 3 12:11 10

8. Jaroměřice n. R. 7 3 1 3 11:10 10

9. Humpolec 7 3 1 3 15:16 10

10. V. Bíteš 6 2 1 3 9:11 7

11. Žirovnice 7 2 1 4 6:11 7

12. Třešť 6 1 2 3 6:8 5

13. Čáslavice-Sádek 7 1 2 4 7:15 5

14. Okříšky 7 1 2 4 3:13 5

15. Chotěboř 5 1 1 3 3:9 4

16. Luka n. J. 7 0 3 4 5:19 3

Příští kolo: Humpolec – Jemnicko, Sapeli Polná – Ždírec n. D., Velká Bíteš – Jaroměřice n. R., Okříšky – Třešť, Přibyslav – M. Budějovice, Žirovnice – Světlá n. S., Čáslavice-Sádek – Luka n. J., Chotěboř – Herálec.