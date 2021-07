Změnu pravidel si vyžádalo počasí. „Bylo takové horko, že jsme uvažovali, zda vůbec hrát. Nakonec jsme se dohodli, že zápas odehrajeme na čtyřikrát dvacet minut, aby měli hráči více času na osvěžení,“ vysvětlil.

Navzdory prohře 1:0. „Z naší strany to byl povedený zápas. Trochu jsem se toho za horkého počasí obával, ale mělo to fotbalovou kvalitu i tempo,“ radoval se a doplnil: „Těší mě i to, že možnost dostali dorostenci a nezklamali. Myslím si, že to je cesta, jakou by se měl klub ubírat.“

Jeho tým teď čeká pauza. Start hlavní fáze přípravy na novou sezonu vedení Tatranu ladí. „Začít bychom měli po svátcích na začátku července. Teď mají kluci prostor na to, aby si dojeli na dovolené,“ vyjádřil se Martin Slavík.

PARDUBICE U19 – ŽDÍREC N. D. 1:0

Poločas: 0:0. Ždírec n. D.: Javorský – Málek, Pelikán, Fikar, Pavlas, Koutný, Pátek, Štukhejl, Pavel Novotný, Slavík, Najman. Střídali: Soukup, Ondráček, Pačanda.