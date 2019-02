Jihlava – Jubileum. Dva milníky překonali jihlavští fotbalisté v sobotním utkání na stadionu pražské Dukly. Poprvé ve své prvoligové historii Vysočina vyhrála čtvrté utkání v řadě. Stalo se tak navíc ve dvoustém utkání v nejvyšší soutěži.

Jihlava hraje v první lize sedmou sezonu. Po ročním intermezzu 2005/2006 se na podzim roku 2012 mezi elitu vrátila a patří k ní dosud. Zatím Vysočina odehrála v první lize zmíněných dvě stě utkání, ve kterých si připsala 54 vítězství, 56 remíz a 90 porážek.

Připomeňme si největší milníky dosavadní ligové bilance Jihlavy.



HISTORICKÉ ZÁPASY. Úplně první ligové utkání odehrála Jihlava na hřišti pražské Slavie (tehdy na Strahově) 5. srpna 2005. Připsala si v něm první bod za remízu 1:1 i první ligovou branku, kterou vstřelil Petr Vladyka. Historická sestava Vysočiny: Vorel – Heide, Kadlec, Šourek, Liška – Veselý (65. Štohanzl), Vladyka, Zúbek, Lovětínský, Malínek (65. Pacholík) – Perniš (83. Kaplan). Trenér: Karel Večeřa.

Také v další jubilejních zápasech se jihlavským hráčům dařilo. Padesáté utkání 23. března 2013 doma proti Mladé Boleslavi vyhráli 1:0, stejně jako sté utkání. V něm byla soupeřem opět Slavia a nejtěsnější fotbalovou porážku si odvezla 4. října 2014. Vysočině nevyšlo až 150. utkání. V květnu 2016 prohrála na Spartě potupně 0:5.



NEJVYŠŠÍ PORÁŽKY. Právě tato porážka na Letné patří k nejvyšším. Více branek dostala Jihlava jen v Mladé Boleslavi, týmu z Vysočiny se však nedaří především v Jablonci. Mimochodem. Se Severočechy zahájí FC Vysočina v sobotu doma třetí stovku ligových duelů.

6:1 Mladá Boleslav – Jihlava 7. 11. 2015

5:0 Jablonec – Jihlava 17. 9. 2017

5:0 Jablonec – Jihlava 19. 3. 2017

5:0 Sparta – Jihlava 14. 5. 2016

NEJVYŠŠÍ VÝHRY. Pouze ve třech utkáních dokázali Jihlavané vsítit více než tři branky. Vítěznými kanonádami vždy potěšili domácí fanoušky.

5:0 Jihlava – Olomouc 28. 3. 2014

4:0 Jihlava – Znojmo 2. 8. 2013

4:0 Jihlava – Liberec 23. 5. 2015



NEJDELŠÍ VÍTĚZNÁ ŠŇŮRA. Jak již naznačeno výše, Vysočina ji plete právě v těchto dnech. Čtyři vyhraná utkání od 17. do 20. kola sezony 2017/18 překonala dosavadní tři vítězné zápasy v řadě z 12. až 14. kola sezony 2014/2015 a z 21. až 23. kola 2013/2014.



NEJDELŠÍ SÉRIE BEZ VÍTĚZSTVÍ. Těžké chvíle prožívala Jihlava v úvodu sezony 2016/2017, kdy nevyhrála hrozivých dvanáct utkání v řadě (z toho šest remíz, vždy 1:1). Druhou nepovedenou šňůrou je jedenáct utkání bez výhry od 15. do 25. kola v premiérovém ligovém ročníku Vysočiny 2005/06 (pět remíz, šest porážek).



NEJDELŠÍ SÉRIE PORÁŽEK. Znovu se tak stalo v úvodu ligového ročníku. V sezoně 2014/2015 prohrála Jihlava všechny zápasy od 1. do 6. kola.



NEJDELŠÍ SÉRIE BEZ PORÁŽKY. Do třetice start sezony. Vysočina neprohrála prvních sedm utkání ročníku 2012/13.



NEJDELŠÍ SÉRIE REMÍZ. A abychom zkompletovali rekordní kvarteto vstupů do soutěže, pět nerozhodných výsledků za sebou si připsala Vysočina od 1. do 5. kola sezony 2012/13. V tomto ročníku se povedla podobná šňůra Jihlavě ještě jednou, když remizovala čtyřikrát za sebou od 25. do 28. kola.



OSOBNOSTI VYSOČINY. V kádru Vysočiny se objevili mladí talentovaní hráči, zkušení borci ze zahraničních lig i reprezentanti Česka/Československa a jiných zemí. Včetně pestré škály exreprezentačních trenérů. Kdo se nejvíce zapsal do statistických análů týmu?

Nejlepší střelci

17 Haris Harba, Davis Ikaunieks

15 Muris Mešanovič

Čistá konta

19 Jan Hanuš

15 Jaromír Blažek

9 Branislav Rzeszoto

Nejvíce zápasů

153 Lukáš Vaculík

116 Jiří Krejčí

114 Petr Tlustý

Úspěšnost trenérů

57,14 % Josef Jinoch

40,28 % Petr Rada

40,00 % Milan Bokša



BILANCE SE VŠEMI PRVOLIGOVÝMI SOUPEŘI. V nejvyšší soutěži se Vysočina potkala s jedenadvaceti týmy. Nejlepší bilanci má paradoxně s jedním z nejslavnějších celků u nás, pražskou Slavií. Daří se jí i proti rivalovi z Brna. Naopak ani jednou se dosud neradovala z vítězství nad Karvinou a Bohemians 1905 (může ještě letos napravit), ale proti Blšanům už nejspíš bilanci dvou remíz nikdy nezmění.



1. Slavia 14 6 4 4 16:20 22

2. Brno 13 6 3 4 18:15 21

3. Ostrava 11 5 2 4 13:10 17

4. Dukla 12 4 5 3 20:20 17

5. Liberec 13 3 6 4 15:14 15

6. Teplice 14 4 2 8 16:27 14

7. M.Boleslav 13 4 2 7 13:26 14

8. Olomouc 9 4 1 4 17:13 13

9. Plzeň 14 3 3 8 12:20 12

10. H.Králové 6 3 2 1 9:3 11

11. Jablonec 13 2 5 6 8:24 11

12. Příbram 12 2 4 6 13:23 10

13. Slovácko 14 2 4 8 9:19 10

14. Č.Budějovice 4 2 1 1 5:3 7

15. Zlín 7 1 3 3 8:9 6

16. Sparta 13 1 3 9 6:28 6

17. Znojmo 2 1 1 0 4:0 4

18. Most 2 1 0 1 2:2 3

19. Bohemians 9 0 3 6 6:14 3

20. Blšany 2 0 2 0 2:2 2

21. Karviná 3 0 0 3 2:9 0