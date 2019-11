Mezi koncem podzimu a začátkem zimní přípravy je většinou více než dvouměsíční mezera. Trenéři se ji snaží vyplnit takzvanou mezifází. Jejím cílem je udržování fyzické kondice. Nutně už tam nemusí jít jen o fotbal, kluby dle svých možností volí halové sporty, případně regeneraci v bazénu a podobně. „Pro tělo není dobré, aby prakticky po celoročním rytmu úplně vypnulo na dva tři měsíce,“ vysvětluje trenér Velké Bíteše a zároveň někdejší ligový fotbalista Marek Zúbek.

Se svými svěřenci má v plánu mezifázi praktikovat do konce listopadu. „Ještě nevím, v jaké přesně to bude podobě, ale udržovat se budeme,“ řekl. Sám si jako někdejší profesionál nedokáže představit, že bu mu na úvodní trénink zimní přípravy přišel hráč, který dva měsíce nic nedělal. „Něco takového bych opravdu nechtěl riskovat,“ usmívá se.

INDIVIDUÁLNĚ

V mnoha ohledech záleží i na tom, jací hráči v týmu jsou. Někteří totiž mají i další sportovní aktivity, takže trenéři o fyzickou připravenost mít strach nemusí. Třeba kouč třetiligového Nového Města Richard Zeman řeší mezifázi hodně individuálně. „Dřív jsem měl na toto téma vyšší nároky. Zkušenost mě ale naučila trochu ubrat. Nejsme profíci a hráči si potřebují odpočinout i psychicky, třeba i sami od sebe. V průběhu roku spolu tráví hodně času,“ vysvětluje známý trenérský detailista. Se svým týmem bude sice zhruba do poloviny prosince, ale účast určitě nebude povinná.

„Jsme specifičtí v tom, že tam máme hodně třicátníků, kteří mají rodiny, ale zároveň i mimofotbalové aktivity. Kluci jako jsou Lukáš Michal nebo Luboš Zbytovský, hrají hokej a tak dále. Účast na trénincích spíš čekám u mladých, kteří třeba takové aktivity nemají,“ podotýká.

Překvapivě benevolentní přístup volí trenér divizní Staré Říše Luděk Kovačík. Ač jde o bývalého reprezentanta, zimní pauzu vůbec neřeší. „Máme hodně studentů, navíc ve Staré Říši prostě takové možnosti jako ve městech nejsou,“ vysvětluje. Zároveň ale může být v relativním klidu, protože i jeho svěřenci, mezi nimiž jsou bývalí profesionálové, případně aktivní futsalisté a hráči malého fotbalu, se o sebe postarat umí. „Sami ví, co potřebují, a kdo ne, ten holt bude v zimní přípravě trpět,“ usmívá se Kovačík.

OKRESNÍ PŘEBOR

Téma mezifáze je aktuální i v nižších soutěžích. Třeba i v okresních přeborech. „Domnívám se, že by se to mělo řešit na všech úrovních, ale samozřejmě vždy záleží na tom, jaký máte tým,“ říká trenér účastníka okresního přeboru Žďárska z Rozsoch Michal Strachoň.

Právě z pohledu individuálního přístupu letos tréninky po sezoně vynechá. „V současné době tady mám tým, ve kterém využívám dorostence. Kluci tak během víkendu absolvují dva zápasy a teď ke konci podzimu už je na nich patrná únava, proto letos tento mezicyklus vynecháme,“ vysvětluje kouč, který sdělil i zkušenost z předchozího angažmá v Radešínské Svratce. „Tam naopak byl zkušenější tým, ale tohle téma bylo bez odezvy. Na druhou stranu jsme začínali třeba už na Silvestra nějakým fotbálkem a pak hned v úvodu ledna,“ popisuje.

Zatím se prý ve své kariéře nesetkal s tím, že by někdo přišel na úvodní trénink zimní přípravy extrémně zanedbaný. „Samozřejmě se to stát může, ale hráči si většinou nějakou svou aktivitu najdou. Na začátku zimní přípravy je spíš problém ohledně rozehranosti. To zase záleží na možnostech, které klub nebo daná obec, případně město mají,“ dodává Strachoň.