Ve fotbalovém prostředí je po vynesení rozsudku cítit satisfakce. Smutní snad jen fanoušci prvoligového Jablonce, do kterého Pelta jako majitel sype miliony. Většina ale s vězením pro Peltu souhlasí.

„Těch sviňáren, co se ve fotbale nadělalo, je hromada. V devadesátých letech to bylo doslova brutální. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ glosuje pro Deník Rudolf Věchet, trenér TJ Dubnice z I. B třídy Libereckého kraje, tedy klubu z rajonu, ve kterém Pelta působí a je zde předsedou fotbalového svazu. „Pelta je vrchol ledovce, ale aspoň někdo je potrestán,“ dodává Věchet.

Šokovaný Pelta se cítí nevinen, hned se odvolal: Je to poločas, uvidíme, co dál

„Jen se potvrdilo, že v dobách, kdy pan Pelta vedl celý český fotbal, se v našich nejvyšších patrech děly různé nekalosti. Co si nadrobil, to si nyní musí sníst,“ přidává se trenér třetiligového klubu FC Velké Meziříčí Jan Šimáček.

Praktiky v českém fotbale nahlas kritizoval šéf představenstva prvoligového FK Teplice Pavel Šedlbauer, který se teď dočkal zadostiučinění. „Všichni jsme si mysleli, že se nějaké nepravosti děly, to se potvrdilo. Ale nemůžu mít radost z toho, že někdo z fotbalu půjde do kriminálu,“ říká.

Odsouzený Pelta jel vždy na červenou. Nic si neodpracoval

Pelta ale má i velký zástup svých zastánců, které si dokázal získat na svoji stranu. „Působil jsem pět let u mládeže v Jablonci. Proti panu Peltovi nemůžu říct křivé slovo,“ povídá trenér SK Skalice u České Lípy Zdeněk Baťka. „Vím, že ho hodně lidí nemá rádo. Ale je to nadšenec, blázen do fotbalu. Sehnal pro něj neskutečnou hromadu peněz. Díky němu má hodně klubů opravené kabiny, funguje jim dobře mládež.“

Soud vyměřil Peltovi 6 let a 5 milionů. Fanoušci se bojí o budoucnost klubu

Pelta se pochopitelně odvolal. „Je to poločas, uvidíme, co dál. Každý nepodmíněný trest je překvapení pro každého, který si myslí, že je nevinen,“ řekl novinářům.

„Určitě proběhne odvolání, ale dostat to na nulu bude velmi složité,“ má jasno Šedlbauer.