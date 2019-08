Historický mač pro Kouty se odehrál 14. ledna v tréninkovém centru Strahov a skončil výsledkem 11:5. Pochopitelně fotbalisté Melechovanu odcházeli ze hřiště jako poražení. Ale to jim radost nezkazilo.

„Když nepočítám v tu chvíli zraněné hráče, tak Sparta nasadila to nejlepší, co měla. Na druhou stranu si ti kluci nehráli na žádné hvězdy. Bylo to hrozně příjemné. Všichni jsme si to užili,“ svěřil se Ladislav Písařík, který se o veškerou agendu spojenou s projektem Kopeme za fotbal v Koutech stará. Zápas to byl nezapomenutelný pro všechny, ale největší zážitek si odnesl bezesporu záložník Leoš Jindra. „Měl všechno kolem zápasu na starosti. Sparťan je to tělem i duší. Pro něj to byl vyloženě splněný sen,“ doplnil Písařík.

Lednový duel se stal dokonalou raritou. Kluby v té době v hierarchii dlouhodobých soutěží dělilo 131 míst, což neušlo pelhřimovské Agentuře Dobrý den, která tento počin umístila do českého vydání Knihy rekordů. Zápas proti slavnému soupeři byl pro Kouty jen jednou z mnoha odměn za účast v projektu. „Získali jsme finanční podporu na reklamní předměty, takže jsme si nechali zhotovit vlaječky a hrnky. Sudů piva za účast a body v mistrovských zápasech bylo už opravdu hodně. Piva už jsme se něco napili, ale to k tomu fotbalu na naší úrovni tak nějak patří,“ připomíná Ladislav Písařík.

Melechovan Kouty sice se Spartou prohrál, ale jinak jeho hráči odchází ze hřiště se sklopenými velmi zřídka. V minulé sezóně se jim to stalo jen jednou, takže IV. třídu Havlíčkobrodska vyhráli. „Tým je poskládaný do značné míry z hráčů, kteří dříve nastupovali v krajském přeboru za Ledeč nad Sázavou. Fotbal máme v krvi, máme ho rádi, ale náš věkový průměr přesahuje pětačtyřicet let,“ zmínil se Písařík. I proto se do vyšší soutěže nepustí a bude pokračovat v „pralese“.

V projektu Kopeme za fotbal ale bude klub pokračovat a hráči mají už teď zajištěný další výlet za hranice všedních dnů. Čeká je souboj s týmem osobností Real Top Praha.