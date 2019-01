Havlíčkobrodsko – Domácího prostředí ve fotbalové I. B třídě využilo ke třem bodům Kožlí, které porazilo Habry 4:1 a Havlíčkova Borová, která v dalším derby zápase porazila Tis. Naopak se nečekala ztráta dvou bodů v Leštině, ta jen remizovala s Pacovem B.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Tůma

LÍPA – KOŠETICE 2:3

Domácí hned ve 12. minutě ujali vedení, po křídelní akci se trefil Havel. Jenže poté úplně vyklidli pole a přenechali hru na soupeři. A to se jim vymstilo. Nejprve ve 23. minutě Košetice vyrovnaly a poté se ze sporné penalty trefil Mazanec. A do kabin se tak šlo za vedení hostujícího celku a také o jednoho muže v poli méně, když se předčasně do sprchy poroučil lipský Starý.

Po změně stran se sice Lípa i v deseti tlačila do zakončení, ale neprosadila se. Paradoxně pak z ojedinělého brejku inkasovala na 1:3. A do konce utkání už jen stačila snížit na rozdíl jedné branky a připsala si tak domácí porážku.

„Na porážce má svůj podíl rozhodčí, protože ta penalta ovlivnila zápas, ale my jsme dnes hráli špatně," nesvádí všechnu vinu na sudí kouč Zdeněk Jungwirt.

Góly: 12. Havel, 87. Hrdlička – 23. Kadlec, 36. Mazanec (PK), 73. vlastní. Rozhodčí: Rigl. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (44. Starý). Diváci: 80. Poločas: 1:2. Lípa: Vašák – Kulhánek, Prokš, Bouchner, Fejt – Kutlvašr, Starý, Havel (58. Vácha), Kříž (81. Bouchner) – Krpálek (63. Špiňar), Hrdlička.

LUČICE – ČERNOVICE 1:2

Ve vyrovnaném utkání se podstatné věci odehráli až po přestávce. Nejdříve po příchodu z kabib poslal Lučici do vedení pecha, ale domácí se radovalo z vedení pouze minutu, kdy Kubu vyrovnal na 1:1.

V 58. minutě se do míče opřel P. Maštalíř a jeho střela se zastavila až v síti – 1:2. Domácí mohli vyrovnat v závěru utkání, kdy si vypracovali dvě šance, ale ani jednu nezužitkovali.

Góly: 47. Pecha – 48. Kubu, 58. P. Maštalíř. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Lučice: Simandl – Pecha, Beránek, Pavlík, P. Lančarič – Mazuch, Herman, Nedoma, Doležal (60. Culka) – Blažek, M. Lančarič.

LEŠTINA – PACOV B 1:1

Začátek utkání patřil domácím, kteří si vypracovali Bártou a Sobkem dvě velké příležitosti. Po čtvrt hodině hry udeřili hosté, kteří se Vlachem překvapivě ujali vedení. Od této doby domácí dobívali obrannou hradbu hostujícího týmu, který bránil v devíti lidech.

Zaslouženého vyrovnání se Leština dočkala v 74. minutě, kdy úspěšným střelcem byl Piskač. Narůstající tlak už domácí ke vstřelení vítězného gólu. „Nastoupili jsme do utkání jak mistři světa, že se nemůže nic stát a najednou jsme prohrávali 0:1. Potom jsme do soupeře bušili, ale ten výborně bránil," řekl domácí trenér František Polák.

Góly: 74. Piskač – 15. Vlach. Rozhodčí: Bělovský. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Leština: Jelínek – Staněk, T. Aubrecht, Karel, J. Proněk – Prchal (87. M. Proněk), Piskač, Forejt, Mišovič – Sobek (55. L. Aubrecht), Bárta (77. Prášek).

KOŽLÍ – HABRY 4:1

Čtyřgólový zápas Kožlí odstartoval ligovou hlavičkou do šibenice Mikula. Ještě do přestávky mohli hosté srovnat, ovšem gólman Březina chytil hostujícímu Holíkovi penaltu.

Ve druhé části už tempo začali udávat domácí a těšili se z dalších dvou branek, které pramenily z chyb Habrů. Za stavu 3:0 jiskru naděje vybojoval Michal, avšak vzápětí podruhé v zápase skóroval agilní Trpišovský.

Góly: 12. Mikula, 47. Šimek, 74. a 89. Trpišovský – 88. Mikula. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 1:2. Diváci: 110. Poločas: 1:0. Kožlí: Březina – Vladyka, J. Makovec (67. Procházka), Brzoň, Pokorný – Radoš, Voplakal, Mikula, Šimek (77. Blažejovský) – P. Makovec, Trpišovský. Habry: Krátký – Vavřička, Janouch, Rajter, Michal – Korel, Vlček, Holík, Bártík – Kvanka (63. Mrkvička), Vrdský.

H. BOROVÁ – TIS 3:2

Fotbalisté Tisu vstoupili do zápasu lépe a už po osmnácti minutách vedli po gólu Kučery. Ten po autovém vhazování propasíroval balon s odrazem až do sítě. Ve 22. minutě však byl nařízen pokutový kop, který proměnil Fikar. Ještě do přestávky Borová zvýšila na 3:1, když po rozích přesně hlavičkovali Tonar s Kučerou. Hostující Sojka v poslední čtvrthodině už jenom upravil na konečných 3:2.

Góly: 22. Fikar (PK), 29. Tonar, 41. Kučera – 18. Kučera, 77. Sojka. Rozhodčí: Vondráček. Diváci: 100. Poločas: 3:1. H. Borová: Vymetal – Tonar, Rakušan, L. Kučera, Fikar, J. Veselý, P. veselý, Šrámek, Chlubna, P. Kučera, T. Frühbauver (Sobotka, Šmíd, A. Frühbauver). Tis: Havel – Kučera, vacek, Havel, Rosecký, Blažek, Bláha, Vacek, Krajíček, Sojka, Kafka (Miřátský).