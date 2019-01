Havlíčkobrodsko – Ve fotbalové I. A třídě se opět v domácím prostředí dařilo Leštině.

Prvního domácího vítětství se dočkali fotbalisté Pohledu (v bílém), kteří v předehrávaném jarním kole porazili Věžnici 2:0. | Foto: Ivo Havlík

Ta si po skalpu Polné B připsala cenné vítězství i v předehrávaném jarním kole proti Lukám nad Jahlavou.

LEŠTINA – LUKA N. J. 3:1

V prvním poločase byl Luka sice lepším týmem, ale nebezpečnější byli domácí. Gólu se ovšem dočkali až po přestávce. V 62. minutě se před Žatečkou prosadil Forejt. Radost z vedení byla v Leštině pouze minutu. Z následné akce se podařilo vyrovnat Navrátilovi. V 77. minutě se opět prosadil Forejt – 2:1.

V posledních minutách zápasu se snažila Luka o vyrovnání, ale z brejkové situace je dorazil Pleva. „V posledním zápase podzimu je to pro nás cenný skalp. Vyhráli jsme proti silnému protivníkovi zcela zaslouženě," nechal se slyšet leštinský trenér David Hospodka.

Góly: 62. a 77. Forejt, 87. Pleva – 63. Navrátil. Rozhodčí: Budín. ŽK: 1:4. Diváci: 65. Poločas: 0:0. Leština: Novotný – T. Aubrecht (54. Staněk), Proněk, Karel, Prchal – Mišovic (82. L. Aubrecht), Forejt, Čejka, Pleva – Pajer, Poul (89. Kožnar).

HABRY – SLAVOJ POLNÁ B 2:5

Ani v předehrávaném jarním kole se fotbalistům Habrům nezačalo dařit. Jejich snažení na bodový zisk proti polenské rezervě utnul už v osmé minutě Bártík, který si vstřelil vlastní gól. Potom se Polná B prosadila dvakrát během deseti minut. Nejdříve Valu překonal Šimek a po něm Jelínek. Malou jiskřičku naděje vykřesal dvě minuty před poločasem Stránský, který snížil na 1:3. Ve druhém poločase se více bojovalo, šancí příliš nebylo, a tak se diváci dalších gólů dočkali až v posledních sedmi minutách zápasu. Nejdříve hosté zásluhou Haaly a Jaroše utekli na 1:5. Poslední slovo měl ve střelecké listině haberský Melechovský.

Góly: 43. Stránský, 90. Melechovský – 8 vlastní (Bártík), 26. Šimek, 36. Jelínek, 83. Haala, 87. Jaroš. Rozhodčí: Polák. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (70. Kratochvíl). Diváci: 47. Poločas: 1:3. Habry: Vala – Janouch, Bernat, Korel, Bártík – Klouček, Stránský, Melechovský, Desenský (46. P. Vlček) – Bělák, M. Vlček (46. Fanta).

POHLED – VĚŽNICE 2:0

Pohledští věděli, že jejich soupeři ze dna tabulky prohráli, proto chtěli za každou cenu získat tři body. Od začátku byli domácí aktivnější a ve 12. minutě se k odraženému míči dostal Michal Sobotka, který nedal Davidu Drahošovi v brance hostí šanci. Na druhé straně zahrál ve vápně rukou Petr Siebenbürger, ale rozhodčí situaci špatně posoudil. Následně se vyznamenal Růžička, který na tyč vyrazil nebezpečnou střelu.

Potom si ošklivé zranění přihodil Půža, který si „vyhodil" koleno. Před poločasem se Pohled dostal k rohovému kopu, který Freundenreich poslal na hlavu Poláka a bylo to 2:0. Po přestávce se hrálo hodně bojovné utkání bez vyložených šancí. Rozhodčí pouze udělil na každé straně červenou kartu za protesty. „Vítězství si velice cením, tři body jsou pro nás velice důležité. Dnes zahráli kluci jako jeden tým," řekl k zápasu pohledský trenér Petr Veselka.

Góly: 12. Michal Sobotka, 38. Polák. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 2:4. ČK: 1:1 (82. Freundenreich – 59. Prokeš). Diváci: 70. Poločas: 2:0. Pohled: Růžička – P. Siebenbürger, Polák, Eis, Doležal – Venc (66. Gruber), Slanař, Freundenreich – Klement (52. Martin Sobotka), Janďourek (81. Žeguc), Michal Sobotka. Věžnice: D. Drahoš – A. Drahoš, Fikejz, Chalupník, Kocourek – Pertlíček, Půža (20. Dymáček), Mottl (82. Chvátal), Klement (67. Kaňka) – Smutný, Prokeš.

KAMENICE – H. BOROVÁ 1:1

Domácí měli v první půli mírnou převahu, ale to platilo jen po hranici pokutového území soupeře. V rozhodující chvíli jim chyběla přesnost, takže se do šancí dostávali sporadicky. Až ve 23. minutě hosté faulovali Hadravu a nařízenou penaltu Zahradník s přehledem proměnil. Ten mohl ještě do poločasu přidat pojistku v podobě druhého gólu, ale Pavla Veselého nepřekonal. Ve druhé půli domácí pokračovali v neplodné převaze, hosté bojovali a nakonec z ojedinělé akce vyrovnali. Zasloužil se o to čtvrt hodiny před koncem P. Kučera.

Góly: 23. Zahradník (PK) – 73. P. Kučera. Rozhodčí: Beseda. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Havlíčkova Borová: Pavel Veselý – Janáček, A. Chlubna, J. Chlubna, L. Kučera, J. Veselý, Petr Veselý (61. Cacek), P. Kučera, Blažek (54. Sobotka), Frühbauer, Rakušan (87. Čejka).

PACOV – LEDEČ 2:2

Před velkou diváckou návštěvou začali lépe hosté, domácí se celý první poločas hledali. Už v 5. minutě se hlavou prosadil Kuja, na 0:2 zvýšil z trestného kopu Nepovím, který se trefil do protipohybu T. Faltýnka.

Po přestávce se Pacov zlepšil a zaslouženě vyrovnal. Po rohu snížil Pavelec, pak zahodil velkou šanci M. Kostroun, který v bezprostřední blízkosti před brankou špatně trefil míč. Vše napravil v 66. minutě, kdy z penalty potrestal hraní hostů rukou v šestnáctce.

Tři minuty před koncem viděl červenou kartu pacovský Stejskal, ale na spravedlivé remíze už to nic nezměnilo.

Góly: 47. Pavelec, 66. Kostroun (PK) – 5. Kuja, 21. Nepovím. Rozhodčí: Toman. ŽK: 6:3. ČK: 1:0 (87. Stejskal). Diváci: 180. Poločas: 0:2. Ledeč nad Sázavou: Bezděk – Kuja (60. Trpišovský), Pešek, Prchal, Machala, Šotola, Toula, Nepovím, Gramer, Turek, Bláha.