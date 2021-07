Není to tak, že by se kluby nedomluvily. „Jednání s Čáslaví byla korektní, byli jsme domluvení,“ vysvětlil manažer klubu ze Světlé nad Sázavou Miloš Malina. Zklamání mu připravily samotné fotbalistky.

Spolu s třetiligovou licencí se totiž měla na Vysočinu přesunout i značná část družstva Čáslavi. Dohoda byla na spadnutí, ale hráčky si to rozmyslely. „Dohodly se se svým trenérem, který je vedl v Čáslavi, a rozhodly si založit klub. Budou hrát divizi jako my,“ informoval.

Ve Světlé nad Sázavou už s vyšší soutěží počítali, měli zajištěný rozpočet. Zklamaní jsou, ale za katastrofu to nepovažují. „Měli jsme nějakou představu, brali jsme to jako šanci posunout se výš. Dopadlo to, jak to dopadlo, budeme hrát divizi. To je prostě realita,“ smířil se už s nastalou situací Miloš Malina.

Na postup sportovní cestou to zatím nevidí. „Sice se chystáme tým doplnit, takže bychom měli být silnější. Očekávám, že se budeme pohybovat v popředí divize, ale na postup to asi hned tak nebude,“ odhadl.

Ve Světlé nad Sázavou hodlají cílit především na mládežnickou základnu. Na jaře pořádaly nábory a dveře do klubu mají otevřené stále. „Pokud by holky z okolí měly zájem fotbal vyzkoušet a hrát u nás, ať klidně přijmou. Rádi je k nám vezmeme,“ deklaroval manažer.