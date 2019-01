Havlíčkův Brod – Na šesté kolo MSDL budou starší dorostenci brodského Slovanu rádi vzpomínat. Podařilo se jim totiž ukořistit tři body na hřišti Hodonína.

Brodský dorost v Hodoníně bodoval. | Foto: Jaroslav Švanda

Jejich divizní kolegové nestačili doma na Otrokovice, které jim nadělily neoblíbeného bůra.

MSFLD – 6. KOLO

HODONÍN – H. BROD 0:2

Před odjezdem na jižní Moravu nebyla situace v oddíle Slovanu příznivá. Ke K. Svobodovi a Prchalovi přibyli na marodku ještě Šotola, Hekrle a M. Svoboda. K dispozici nebyli ani hráči, kteří pomáhají A mužstvu, a tak museli zalepit díry v sestavě mladší dorostenci ročníku 1997. Za drobného deště začalo utkání pro Slovan pohádkově.

Hned v úvodní minutě Franc vysunul Tuhého a ten akci úspěšně zakončil 0:1. Tato skutečnost vzala domácím trochu vítr z plachet, za první půlhodinku ohrozili brodskou svatyni pouze dvakrát ze standardních situací. Hráči z Losů dobře a aktivně bránili, jedinou gólovku Hodonína úspěšně vyřešil gólman Pazderka.

Ve 32. minutě poslal Tuhý do úniku Plevu, jeho střela jenom orazítkovala tyč. V závěru poločasu byli Moravané pod tlakem, dobré příležitosti Plevy a Štědrého však vyšuměly do ztracena. Do druhého poločasu nastoupili domácí aktivně, ale ke gólovým šancím to nevedlo. Po půlhodince hry se při souboji ve vápně zranil brankář Pazderka, musel odstoupit a nahradil ho Chalupa. Chlapci z kraje vína se potom tlačili do útoku, výborně hrající brodská obrana je k ničemu nebezpečnému nepustila.

Čtvrt hodiny před koncem vyšla Slovanu parádní akce. To Horák dal přesnou přihrávku na sprintujícího France, po jeho centru byl dobře hrající Pleva včas u míče a jeho trefa již byla smrtící 0:2. Rozhodčí nastavil pět minut, chlapci z Vysočiny si již vítězný výsledek pohlídali.

„Nucené absence v mužstvu si vynutily změny v sestavě, mladíci ročníku 1997 však do kolektivu dobře zapadli. Hoši celý zápas odmakali, vyvarovali se zbytečných chyb a zaslouží pochvalu, vynikající byl stopér Horák. Důležitým momentem byl vstup do zápasu, kdy jsme soupeře zaskočili bleskovým úderem a také aktivním pojetím po celé utkání," vyjádřil svoji spokojenost vedoucí mužstva Jan Tuhý.

Góly: 1. Tuhý, 76. Adamec. Rozhodčí: Dohnalem. bez ŽK. Diváci: 40. Poločas: 0:1. H. Brod: Pazderka (59. Chalupa) – Franc, Horák, Jagoš, Vendl, Štědrý – Henek, Polívka, Rokos, Tuhý (88. Dvořák) – Pleva (88. Horn).

DIVIZE ST. DOROST

H. BROD – OTROKOVICE 0:5

Domácí sice začali aktivně, ale stačila první vážnější akce hostů a ti ji zásluhou Silného hned přetavili ve vedoucí gól 0:1.

Tentýž hráč mohl zvýšit, domácí gólman Beránek však hrozící požár včas uhasil. Chlapce z Moravy úspěch povzbudil, začalo se jim dařit kombinačně, byli pohyblivější, naopak chlapci z Losů v útlumu.

Do 20. minuty stačili spálit gólovky Novák se Silným. Hosté byli stále aktivnější, do soubojů šli s chutí, domácí byli zakřiknuti. Až po půlhodince hry Slovan prvně zahrozil nepovedenou střelou Dvořáka. Hosté byli u všeho dříve. Broďákům se nedařily přihrávky a tím ztráceli i potřebné sebevědomí. Slovanisté prakticky za celý první poločas vážněji neohrozili branku soupeře.

Větší aktivitu zúročili hosté dvě minuty před přestávkou, kdy po rohovém kopu přistál na hlavě Nováka a ten s přehledem zavěsil na O:2.

Po domluvě v kabině došlo hned k dvojímu střídání, na hřiště přišli Horák se Štědrým. K zlepšení domácích to však nevedlo, hosté z Moravy byli stále útočnější, v 70. minutě zazdil tutovku Novák, když netrefil opuštěnou svatyni soupeře. To však již klidní hosté nikam nespěchali a hlídali výsledek. Deset minut před koncem měl Slovan jedinou vážnou šanci, Horák se probil až na malé vápno, tam mu však před nosem ukopl obránce Zaoral.

V samém závěru dorazili již rezignované domácí parádní střelou zdálky Goiž a gólman Janečka, který proměnil nařízený pokutový kop na konečných 0:5.

„Byl to jeden ze slabších výkonů kolektivu, soupeř nás k ničemu nepustil. Kluci nehráli to, co jsme si řekli v kabině. Útočně jsme byli neškodní, přísnější kritiku snese pouze obránce Adam," smutnil zklamaný trenér David Němec.

Góly: 42. 72. Novák, 5. Silný, 87.Goiš, 90. Janečka. Rozhodčí: Ságl bez ŽK. Diváci: 40. Poločas: 0:2. H. Brod: Beránek – Jagoš (46. Horák), Adam. Jaroš,,Burjetka (67. Eisenwort) – Kliment, Dvořák, Švec (76. Štědrý), Horn – Fišer, Rosecký.

DIVIZE ML. DOROSTU

H. BROD – OTROKOVICE 0:5

Až na zraněného Haláka v kompletní sestavě se brodským mladíkům zápas nepovedl. Z jejich strany to bylo odevzdané utkání.

Od začátku hráli domácí nejistě, nedokázali si poradit s nátlakovou hrou soupeře. Už v 5. minutě se ujala první střela na brodskou svatyni z kopačky Veselého a udala ráz celého střetnutí. Slovan se v útočné fázi nedokázal prosadit, většina akcí skončila ve středové řadě po nepřesných nahrávkách.

„Po poločase došlo k pěti střídáním, k úspěchu to však nevedlo. Moravané měli střetnutí plně pod kontrolou, což vyjádřili i pěti góly. Za bojovnost lze pochválit stopérskou dvojici Adam – Jagoš a střídajícího Horáka," zhodnotil zápas trenér mladšího dorostu Miloš Krejdl.

H. Brod: Beránek – Burjetka (60. Eisenwort), Jagoš (46. Horák), Adam, Jaroš (65. Pešek) – Horn (65. Hejl), Dvořák, Kliment, Švec (46. Štědrý) – Rosecký, Fišer.

Alois Svoboda