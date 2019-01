Lípa – V patnáctém kole I. B třídy, skupiny A, se příliš na domácím hřišti nevedlo fotbalistům Lípy.

Ti po dobré zimní přípravě prohráli první jarní zápas v Havlíčkově Borové (2:0), a proto si chtěli napravit reputaci na svém atypickém hřišti proti poslední Dlouhé Vsi.

Do zápasu vlétli s velkou chutí a v desáté minutě je poslal do vedení Hrdlička a zdálo se, že se odehraje pro Lípu bezstarostný zápas. Jenže do poločasu vyrovnal Martin Lukačina a po přestávce si vzal slovo jeho bratr Josef, který poslal hosty do vedení. To dokonce navýšil na 1:3 Šváb z pokutového kopu a s Lípou to vypadalo špatně.

A v 60. minutě bylo ještě hůř. Pomezní rozhodčí odmával souboj dlouhoveského Poláka s domácím Janem Prokšem jako odkop od hostující branky. To se Prokšovi nelíbilo a svůj názor pomeznímu Čamrovi řekl. „Pouze jsem mu řekl, že to byl jasný roh, a odešel jsem na půlku hřiště,“ prozradil Prokš.

Jenže toto upozornění na chybné rozhodnutí se pomeznímu rozhodčímu nelíbilo a začal vše konzultovat s hlavní rozhodčí Mirkou Bártovou, která nakonec udělila Prokšovi žlutou kartu. Potom se lipský hráč rozeběhl k pomeznímu Čamrovi a hrudníkem ho inzultoval k zemi. „Měl být jasný roh a rozhodčí ukáže na odkop od branky. Tento rozhodčí má na Lípu asi pivku, protože nás už mával asi dvakrát a vždy to bylo špatně. Prostě mě vyprovokoval a já do něj hrudníkem strčil a on se skácel, jak já nevím, co bych mu udělal. Byl to z mé strany zkrat, víc k tomu nemám co říci,“ dodal Prokš. K zápasu se vyjádřila i hlavní sudí Mirka Bártová, která píská první ligu žen.

„Udělila jsem hráči číslo dvanáct žlutou kartu a on potom hrudníkem inzultoval kolegu na lajně. Zápas jsem ihned ukončila a při odchodu do kabin se tento hráč znovu na rozhodčího Čamru rozeběhl, ale v dalším napadení mu zabránila pořadatelská služba,“ vysvětlila předčasně ukončení zápasu Bártová.

Podobně situaci viděli i v Dlouhé Vsi. „Byl tam nějaký sporný moment. Za protesty dostal lipský hráč žlutou kartu a potom napadl rozhodčího na lajně. Zápas bychom vyhráli i bez tohoto incidentu,“ má jasno dlouhoveský předseda Jiří Klement.

Své si k celé záležitosti řekl i domácí trenér Zdeněk Jungvirt: „Ten pomezní Prokše normálně vyprovokoval. Volal na něj jak na nějakého psa, ať k němu jde. Kdyby se choval normálně, tak by k tomu nedošlo. To samozřejmě Prokše neomlouvá, takto jednat nemůže. Zápas nezvládla ani hlavní rozhodčí Bártová, která to kazila na obě strany. Nevím, co se s těmi rozhodčími děje. Když jsme hráli v Borové, tak zase o poločasové přestávce se rozhodčí sprostě hádali mezi sebou (zápas jako hlavní řídil rozhodčí Krulík a na pomezí pomáhali rozhodčí Sliž s Bělovským – pozn. autora).