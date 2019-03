Ty v posledním kole doma nezvládly zápas s Horní Cerekví (2:5). Přitom Havlíčkově Borové stačilo k lídrovi soutěže uhrát remízu 1:1 tehdy u třetího celku v Mírovce. Těchto výsledků využila Lučice, ta v domácím prostředí smázla Kožlí 5:1 a přeskočila o dva body v tabulce Mírovku. Přitom Lučice v loňské sezoně měla záchranářské starosti, ale pod novým trenérem Tomášem Roseckým se herně zvedla a stává se rázem černým koněm soutěže.

„Jdeme zápas od zápasu a my si chceme konec sezony hlavně užít. O I. A třídě se vůbec nebavíme a je to spíše otázka na vedení klubu. Můj názor je, že by to byl velký skok. Hrajeme jenom s vlastními hráči a teprve s týmy ze špičky tabulky se střetneme. Až tyto zápasy nám ukážou, jak na tom doopravdy jsme," říká lučický trenér Tomáš Rosecký.

Ostrá zkouška v Havlíčkově Borové

První ostrou zkoušku čeká jeho tým v neděli od 16.30 na hřišti Havlíčkovy Borové. „Čeká nás velmi důrazné utkání. My chceme pokračovat v načaté práci, kdy jsme chtěli především vylepšit náš herní projev a lidi, aby fotbal bavil, což se nám zatím daří," dodává Rosecký. Havlíčkova Borová má soupeři co vracet. Na podzim totiž v Lučici prohrála nejtěsnějším výsledkem 1:0 a v posledních třech vzájemných zápasech ji nedokázala vstřelit ani gól.

„Po týdnu nás opět čeká třetí tým tabulky. Na Lučici se nám v poslední době moc nedaří, takže chceme nepříznivou sérii zlomit a naopak prodloužit naši sérii bez porážky na dvanáct utkání," prozradil borovský trenér Roman Brukner. Zajímavé utkání se ve stejný čas jako v Borové, ale o den dříve, odehraje v Mírovce. Tamní čtvrtý celek přivítá druhé Habry.

„Čeká nás další těžký soupeř. Přál bych si, aby rozhodla momentální forma hráčů, která je myslím nyní na naší straně, ale fotbal je i o štěstí a stát se může cokoliv. Chceme se proti Habrům prezentovat ofenzivním fotbalem, určitě nastoupíme na dva útočné hroty. V brance bude chybět dovolenkující gólman Beděra. V brance ho nahradí Berky, který je rovněž v dobré formě," prozradil manažer Mírovky, Roman Malinský.