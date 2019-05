Turnaj 4. a 5. tříd měl sice jiného favorita, výběr jihlavské ZŠ E. Rošického, ale ten zažíval po finálovém dramatu smutek. Penaltový rozstřel rozhodl ve prospěch Havlíčkova Brodu, který bude na začátku června v Olomouci reprezentovat Vysočinu na celorepublikovém finále McDonald´s Cupu.

"Vůbec jsme to nečekali, je to obrovské překvapení. Kluci hráli ohromně týmově, to byl základ úspěchu," smekl trenér vítězů Petr Dostál. Turnaj žáků 2. až 4. tříd ovládli fotbalisté ZŠ E. Rošického. Foto: Deník/Jaroslav Loskot