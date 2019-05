Výborná atmosféra provázela krajské finále McDonald´s Cupu na jihlavské umělé trávě Na Stoupách. Maskot Roland se staral o zábavu mimo hřiště, na hřišti zase bavili mladí fotbalisté z 2. až 5. tříd nejlepších základních škol na Vysočině parádními akcemi, krásnými góly i zákroky brankářů. Skvělou diváckou kulisu vytvořili i rodiče. Nechyběly bubny a hlasité skandování.

Na regionální vrchol McDonald´s Cupu postoupilo z okresních kol dvanáct celků, které byly rozděleny do dvou kategorií po šesti výběrech.

V té starší (žáci 4. a 5. tříd) se hrálo nejen o nejlepší krajský tým, ale také o vstupenku na Svátek fotbalu, jak se nazývá celorepublikové finále fotbalového McDonald´s Cupu.

Na to si brousil zuby jihlavský tým ZŠ E. Rošického, který byl také favoritem. A dlouho to vypadalo, že svěřenci trenéra Jonatana Hány svou roli bezezbytku naplní. Jenže ve finále se jim do cesty postavili mladíci ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, kteří překvapili srdnatým výkonem.

Finále sice začalo náporem „domácích“, kteří šli i do vedení, ale pak stačila chvíle nepozornosti a Havlíčkův Brod dvěma hezkými akcemi skóre otočil, a hráči z Rošického měli co dělat, aby zápas dovedli do penaltového rozstřelu, kterým drama vyvrcholilo.

A protože favorit vyslal střelce, co tíhu okamžiku neunesli a Brod v jednom případě uspěl, propukly v táboře ZŠ Wolkerova ohromné emoce radosti z postupu na Svátek fotbalu. Na druhé straně to byly naopak slzy z nenaplněného snu. „Je to ohromná škoda. Chtěli jsme to vyhrát a postoupit, ale bohužel. Brod využil našich dvou chyb, my jsme to finále celkově nezvládli, ani penalty. Nedá se nic dělat. Kluci byli moc smutní, bylo vidět, že je to hrozně mrzí,“ hodnotí jihlavský trenér Jonatan Hána.

Vítězný tým prý takové umístění nečekal. „S tím jsme sem vůbec nejeli, spíš jsme si mysleli, že tady dostaneme, protože jsme měli několik kluků, kteří by ještě mohli hrát za ty mladší. My jsme brali za úspěch, že jsme sem postoupili z okresu. Takže to, že jsme to dokázali vyhrát, je obrovské překvapení,“ říká Petr Dostál, trenér vítězů. „Naše největší síla asi byla, že jsme hráli jako tým. Kluci hráli skvěle, užili si to a už se moc těšíme do Olomouce,“ doplňuje Dostál.

Náplast na jihlavskou bolest v podobě nezdaru přiložili alespoň žáci 2. až 4. tříd, kteří svůj turnaj vyhráli. Ve finále zdolali městského rivala ze ZŠ Kollárova.

Krajské finále McDonald´s Cupu

Turnaj žáků 4. a 5. tříd

Výsledky – semifinále: ZŠ Oslavická V. Meziříčí – ZŠ E. Rošického Jihlava 0:7, ZŠ Wolkerova H. Brod – ZŠ Kamenice 5:1. O 5. místo: ZŠ Kollárova Jihlava – ZŠ Bartuškova Třebíč 3:1. O 3. místo: ZŠ Oslavická V. Meziříčí – ZŠ Kamenice 0:3. Finále: ZŠ E. Rošického Jihlava – ZŠ Wolkerova H. Brod 2:2 (PK 0:1).

Turnaj žáků 2. až 4. tříd

Výsledky – semifinále: ZŠ Kollárova Jihlava – ZŠ H. Domky Třebíč 1:0, ZŠ R. Rošického Jihlava – ZŠ Na Pražské Pelhřimov 1:1 (PK 2:0). O 5. místo: ZŠ Měřín – ZŠ Lípa 2:2 (PK 2:0). O 3. místo: ZŠ Na Pražské Pelhřimov – ZŠ H. Domky Třebíč 2:1. Finále: ZŠ R. Rošické Jihlava – ZŠ Kollárova Jihlava 3:1.