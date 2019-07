Ledeč nad Sázavou – Nová role. Ta čeká na Martina Nepovíma, hráče Ledče nad Sázavou, který se od úterý stal zároveň i trenérem. Po uplynulé sezóně totiž u kormidla skončil Zdeněk Jungvirt a tak se vedení klubu rozhodlo dát zelenou svému končícímu hráči. Ten si už trenérskou funkci osahal v posledním jarním kole.

Fotbalisté Ledče mají nového trenéra. Je jím jejich bývalý spoluhráč Martin Nepovím. Foto: Deník/Jaroslav Loskot | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Vedení mě oslovilo, já jsem si samozřejmě vzal nějaký čas na rozmyšlenou, ale nakonec jsem kývl. Je to pro mě nová role a hlavně jsem chtěl zůstat u týmu,“ prozradil své rozhodování sedmatřicetiletý záložník. Ten samozřejmě svou novou fotbalovou kapitolu musel doma probrat s rodinou. „Rodina byla rozhodujícím faktorem pro souhlas. Kdyby mi to neschválila, tak do toho nejdu. Přeci jen mám dvě děti a bude to o trochu víc časově náročnější než „jen“ hraní,“ dodal Nepovím, který je navíc rád, že i „bývalí“ spoluhráči“ kvitují jeho angažování. „Kabina reagovala pozitivně, tak ukáže čas, jestli ej výhoda, že se známe a že jsem s klukama hrál.“ Nepovím ale kopačky definitivně zatím kopačky na hřebík nepověsí. „Myslím, že ještě budu občas nastupovat. Máme nějaké zraněné, tak klukům ještě pomůžu,“ potvrdil.