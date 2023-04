V sobotu je ale čeká úplně jiná šichta. Duel na půdě druhého Liberce. „Bude to zápas, který může, kdybychom ve zbývajícím průběhu soutěže už neztratili nikde jinde, rozhodnout o našem vítězství v soutěži,“ uvědomuje si trenér FKM Vysočina Petr Benedikt.

Na zápas se Jihlavanky těší. Na podzim Liberec doma zdolaly „jen“ nejtěsnějším poměrem 1:0, navíc pro Severočešky to bude patrně poslední možnost ještě zaútočit na první pozici. „Víme, že to nebude jednoduchý zápas. V tom domácím utkání jsme byli asi fotbalovější, možná jsme měli i trošku štěstí,“ netají Benedikt.

Liberečanky navíc nastřílely suverénně nejvíce gólů v soutěži. O jedenašedesát více než Jihlava. „Jejich síla je určitě v útoku, ale nevím, jestli je to nějaké měřítko,“ přemítá jihlavský kouč. „My se primárně nesoustředíme jen na střílení branek. A když je v zápasech možnost, zkoušíme různé varianty hry a hýbeme sestavou. Kdybychom chtěli, asi bychom také dali tolik branek.“

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Možnosti postupu do nejvyšší soutěže se v klubu nebrání a usilují o něj. „S vedením jsme to již tak nějak obecně řešili. Shodli jsme se na tom, že hrát první ligu chceme a máme za úkol postoupit,“ prozradil Benedikt.

Podle něj by však myšlenky a touhu po postupu neměl narušit ani eventuální nezdar pod Ještědem. „Holkám věřím,“ vyhlašuje jasně trenér. „Ony jsou ohromně silné. Už jsme je za to v sezoně několikrát chválili. Dokážou otáčet nepříznivé vývoje zápasů, jsou to fakt bojovnice. Věřím, že by zvládly i případné rozhodující utkání v posledním kole v Budějovicích. Myslím, že jsou na to dost silné.“

Ani potom by ale ještě nebylo vyhráno. Postup do první ligy si musí vítěz ještě zasloužit v baráži proti premiantovi z moravské skupiny druhé ligy. „Tu hrají pouze tři týmy, Olomouc, Líšeň a Zlín. Vítězové obou skupin se střetnou systémem doma - venku o postup,“ vysvětluje závěrem Benedikt.

K tomu je ale přece jenom nutné ještě kus poctivé fotbalové práce vykonat. Ideálně hned v sobotu v Liberci.

Zdroj: Deník/Karel Líbal