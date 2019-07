Pořadatelé měli jasný plán. Po desetileté pauze dát herní šanci svému týmu a ve finále nabídnout konfrontaci Velkého Meziříčí a nově tvořeného béčka Jihlavy. Jenže nejstarší český turnaj z tohoto scénáře vybočil hned na začátku.

A mohl za to domácí tým. Ten podal proti Jihlavě B nadšený výkon. Deset minut zkoušel hrát otevřenou partii, pak zalezl do obranné ulity a hlídal nerozhodný výsledek. Mladíci z Vysočiny sice do celku z krajského přeboru bušili, vytvořili si celou řadu šancí, jenže gól nedali. „Trápí nás koncovka. Šancí jsme si vytvořili poměrně dost. Abych mohl být spokojený, scházelo jen některou proměnit,“ svěřil se trenér Michal Kadlec.

Za stavu 0:0 se pochopitelně šlo na penalty. Na straně favorita při nich selhali Maksimović a Sargsyan. Žirovnice tak překvapení dokonala. „Takový je fotbal, penalty jsme nezvládli,“ musel přiznat Kadlec.

To domácí kouč Miroslav Zeman byl v lepším rozpoložení. „Pro turnaj by asi bylo lépe, kdyby postoupila Jihlava. Klukům jsem ale finále přál. Dokázali si, že i s tímto soupeřem se dá hrát, bojovali, vydali se ze všech sil,“ chválil tým.

V tu chvíli bylo jasné, že Velké Meziříčí má cestu k triumfu doslova vydlážděnou. Kamenici nedalo vůbec šanci, třemi slepenými góly si zajistilo klid ještě před přestávkou. I po ní se hrálo prakticky na jednu branku, a i když Filípek snížil, skóre narostlo na 7:1.

Tento výsledek jakoby předznamenal kanonády ve druhé polovině turnaje. Duel o třetí místo byl exhibicí jihlavského Maksimoviće, který mířil do černého hned sedmkrát. Poprvé se tak ukázal nedostatek světelné tabule, na níž nešel nastavit dvouciferný výsledek. Jihlava B vyhrála 10:0, Kamenici doslova popravila.

„Máme za sebou týden s pěti tréninky. Únava hráčů byla obrovská, navíc jsme nebyli kompletní. Nebyli jsme schopní soupeři vzdorovat,“ přiznal kouč Slovanu Josef Hadrava.

Salvu favorita nabídlo i finále. Už zřetelně unavená Žirovnice absolutně nestačila. Navíc Velké Meziříčí nemělo ani trochu slitování. Plichta ukázal, že může být skvělou posilou. Činili se i jeho spoluhráči. Podruhé tak nestačila světelná tabule, výsledek nabral víc než jednoznačnou podobu.

„O pauze mezi zápasy jsme hráčům připomínali, že je nutné odmakat zápas naplno. Jsem rád, že to splnili,“ těšilo asistenta trenéra Jana Šimáčka. Pro jeho tým se tak turnaj stal ofenzivním testem. „Finále s Jihlavou by bylo asi vyrovnanější, ale turnaj měl jiný vývoj. My jsme splnili povinnost, vyzkoušeli jsme si útočné věci,“ doplnil.

Žirovnici těšilo i druhé místo. Trenér Miroslav Zeman měl pro výkon ve finále pochopení. „Do turnaje jsme šli s jedním tréninkem. Kluci všechny síly nechali v prvním utkání. Finále nám ukázalo, o čem je třetí liga,“ upozornil na rozdíly ve fyzické připravenosti.

Výsledky turnaje:

Kvalifikace: Žirovnice – Vysočina Jihlava B 0:0, penalty 4:2, Velké Meziříčí – Kamenice n. L. 7:1 (3:0), Plichta 3, Demeter 2, Simr, Dufek – Filípek, o 3. místo: Jihlava B – Kamenice n. L. 11:0 (7:0), Maksimović 7, Beltrán 2, Trajković, Sargsyan, finále: V. Meziříčí – Žirovnice 10:0 (5:0), Plichta 6, Demeter 2, Komínek, Šuta.